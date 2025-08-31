onedio
article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
Okullarda Cep Telefonu Yasaklandı: Almanya'da Telefon, Tablet, Akıllı Saat Getiren Öğrenciye Ceza

Okullarda Cep Telefonu Yasaklandı: Almanya'da Telefon, Tablet, Akıllı Saat Getiren Öğrenciye Ceza

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
31.08.2025 - 08:46

Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Veliler ve öğrenciler yeni eğitim öğretim dönemi için heyecanlıyken akıllara takılan birçok soru da olabiliyor. Zaman zaman gündeme gelen 'okullarda telefon yasağı' tartışmalara neden oluyor. Kimileri okullarda telefonun yasaklanması gerektiğini söylerken kimileri de telefonun artık bir zorunluluk olduğunu düşünüyor.

Peki Avrupa'da durum nasıl?

DW Türkçe'nin aktardığına göre Almanya'da okullar telefon yasağı ile açıldı.

Kaynak: DW Türkçe

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Okullarda telefon yasaklanıyor mu?

Okullarda telefon yasaklanıyor mu?

Veliler ve öğrenciler arasında sık sık telefon nedeniyle tartışmalar yaşanıyor. Okullarda cep telefonu kullanımıyla ilgili de farklı görüşler bulunuyor. Kimileri telefonun yasaklanmasını isterken kimileri de telefonun kullanılması gerektiğini belirtiyor. 

Bu sene okullarda birtakım değişikliklere gidildi. Fakat okullarda telefon kullanımıyla ilgili alınan yeni bir karar bulunmuyor. Bazı okullar veya öğretmenler ise kendi kurallarını koyabiliyor. 

Öte yandan Avrupa'ya baktığımızda Fransa, Hollanda, Avusturya ve Belçika'da okullarda telefon kullanımının yasaklandığı görülüyor. Almanya'da ise eyaletler arasında farklar bulunuyor.

Almanya'da okullar "telefonsuz" açıldı.

Almanya'da okullar "telefonsuz" açıldı.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Almanya'da eğitim konusunda her eyalette farklı düzenlemeler var. Bu sene birçok eyalet ise okullarda telefonun yasaklanması yönünde karar aldı. 

Hessen eyaletindeki okullarda, akıllı telefon, tablet ve akıllı saatlerin kullanımı yasaklandı. Bu cihazlar okula getirilebilecek ancak belli koşullarda kullanılabilecek. Bir üniversitede eğitim araştırmacısı olarak görev yapan Klaus Zierer, 'Akıllı telefonlar okullardan çıkarılmalı, ilkokullarda tamamen yasaklanmalı ve sadece üst sınıflarda birkaç istisna olmalı' diyor. Zierer'e göre akıllı telefon yasakları 'siber zorbalığa harcanan zamanı da azaltıyor.'

Almanya genelinde okullarda bir süredir 'Smart ohne Phone' (Telefonsuz Akıllı) projesi uygulanıyor. Proje kapsamında öğrencilerin teneffüslerde cep telefonu kullanması, mesajlarına bakması veya sosyal medyaya girmeleri yasak.

Kuzey Ren Vestfalya'daki bir lisede de cep telefonunu çantadan çıkartmak da yasak. Öğrenciler bu kurala uymadığı takdirde ceza alabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın