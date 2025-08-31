Okullarda Cep Telefonu Yasaklandı: Almanya'da Telefon, Tablet, Akıllı Saat Getiren Öğrenciye Ceza
Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Veliler ve öğrenciler yeni eğitim öğretim dönemi için heyecanlıyken akıllara takılan birçok soru da olabiliyor. Zaman zaman gündeme gelen 'okullarda telefon yasağı' tartışmalara neden oluyor. Kimileri okullarda telefonun yasaklanması gerektiğini söylerken kimileri de telefonun artık bir zorunluluk olduğunu düşünüyor.
Peki Avrupa'da durum nasıl?
DW Türkçe'nin aktardığına göre Almanya'da okullar telefon yasağı ile açıldı.
Kaynak: DW Türkçe
Okullarda telefon yasaklanıyor mu?
Almanya'da okullar "telefonsuz" açıldı.
