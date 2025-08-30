onedio
Okullarda Tek Tip Deri Ayakkabı Olacak İddiası: Basın Müşaviri İddiaları Yalanladı

İsmail Kahraman
30.08.2025 - 12:20

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okullarda serbest kıyafet uygulamasına son vermiş ve her öğrencinin okulların belirlediği kıyafetleri almasını zorunlu tutmuştu. Öğrenciler için tek tip deri ayakkabı olacak iddiası ise gerçek çıkmadı. Gazeteci Rojda Altıntaş, Milli Eğitim Bakanlığı Basın Müşaviri Yılmaz Güney’in “tek tip deri ayakkabı olacak” iddiasını yalanladığınını ifade etti.

Okulların açılmasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı’nın kılık-kıyafet yönetmeliği ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atılmıştı.

İddiaya göre Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin, hem sağlıklı olması hem de görüntü bütünlüğünün sağlanması için tek tip deri ayakkabı giymesini kararlaştırdı. Alınan kararla ithal spor ayakkabı sahteciliği de önlenmek isteniyordu.

Ancak iddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı Basın Müşaviri Yılmaz Güney, öğrenciler için tek tip deri ayakkabı zorunluluğu bir çalışmalarının olmadığını söyledi.

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın paylaşımı 👇

twitter.com

