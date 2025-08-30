Okullarda Tek Tip Deri Ayakkabı Olacak İddiası: Basın Müşaviri İddiaları Yalanladı
Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okullarda serbest kıyafet uygulamasına son vermiş ve her öğrencinin okulların belirlediği kıyafetleri almasını zorunlu tutmuştu. Öğrenciler için tek tip deri ayakkabı olacak iddiası ise gerçek çıkmadı. Gazeteci Rojda Altıntaş, Milli Eğitim Bakanlığı Basın Müşaviri Yılmaz Güney’in “tek tip deri ayakkabı olacak” iddiasını yalanladığınını ifade etti.
Okulların açılmasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı’nın kılık-kıyafet yönetmeliği ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atılmıştı.
Gazeteci Rojda Altıntaş'ın paylaşımı 👇
