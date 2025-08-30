Okullarda Tek Tip Deri Ayakkabı Olacak İddiası: Basın Müşaviri İddiaları Yalanladı

İddiaya göre Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin, hem sağlıklı olması hem de görüntü bütünlüğünün sağlanması için tek tip deri ayakkabı giymesini kararlaştırdı. Alınan kararla ithal spor ayakkabı sahteciliği de önlenmek isteniyordu.

Ancak iddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı Basın Müşaviri Yılmaz Güney, öğrenciler için tek tip deri ayakkabı zorunluluğu bir çalışmalarının olmadığını söyledi.