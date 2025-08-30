Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Paylaştı: Atatürk'ün İlk Kez Yayınlanan Yeni Görüntüleri

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlanırken, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yeni görüntüleri ilgi çekti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un paylaştığı görüntülerin 1935 veya 1936 yılında çekildiği tahmin ediliyor.
İşte Atatürk’ün yeni ortaya çıkan son görüntüleri... 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığı bağlı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından ortaya çıkartılan görüntüleri paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Atatürk’ün Florya Deniz Köşkü’ndeki görüntüleri 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın