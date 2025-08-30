onedio
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Paylaştı: Atatürk'ün İlk Kez Yayınlanan Yeni Görüntüleri

Atatürk
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.08.2025 - 10:41

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlanırken, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yeni görüntüleri ilgi çekti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un paylaştığı görüntülerin 1935 veya 1936 yılında çekildiği tahmin ediliyor.

İşte Atatürk’ün yeni ortaya çıkan son görüntüleri... 👇

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığı bağlı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından ortaya çıkartılan görüntüleri paylaştı.

'İstiklal ve istikbal mücadelemizin zaferle taçlanışının 103. yıl dönümünü tarifsiz bir gururla ve coşkuyla kutluyoruz.

30 Ağustos Zaferi’nin coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşarken,

Sinema Genel Müdürlüğümüzün gün yüzüne çıkarttığı Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez yayınlanan bu görüntü kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum.

1935 ya da 1936 yılında çekildiği düşünülen bu görütüde Ulu Önder, Florya Deniz Köşkü'nde kendini karşılayan çocuklarla görülüyor.

Bu eşsiz görüntüyle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyor; Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yâd ediyorum.'

Atatürk’ün Florya Deniz Köşkü’ndeki görüntüleri 👇

