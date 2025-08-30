YÖK’e Açtığı Davayı Kazanan Arda Kuzey Keskin Başkalarının da Önünü Açtı: “Çok Hayır Duası Alıyorum”
Arda Kuzey Keskin isimli öğrenci, hukuk fakültelerinde barajın 100 bine indirilmesi sonrasında YÖK’e ‘Ben 125 bine göre çalıştım” diyerek dava açmasıyla gündeme gelmişti. Davayı kazanan Keskin'in İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandığı ortaya çıkmıştı.
Arda Kuzey Kesin ile birlikte 837 adayın daha hukukçu olmasının önü açıldı. Keskin “Çok hayır duası alıyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Mahmut Özay / Türkiye Gazetesi
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS ile ilgili gelişmeler de dikkat çekiyor.
