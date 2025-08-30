YÖK’e Açtığı Davayı Kazanan Arda Kuzey Keskin Başkalarının da Önünü Açtı: “Çok Hayır Duası Alıyorum”

Arda Kuzey Keskin isimli öğrenci, YÖK tarafından hukuk fakültesi barajlarının yükseltilmesi sonrasında açtığı davayı kazanmıştı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yerleşen Kesin ile birlikte 837 adayın da hukuk fakültelerine girdiği öğrenildi. Bu sayınını ek yerleştirmelerle bini bulması bekleniyor.

Türkiye Gazetesi’nden Mahmut Özay’ın haberine göre, karar sonrası Arda Kuzey Keskin “Avukat olmadan ilk davamı kazanmış oldum. 100 bin ile 125 bin arasında kalan arkadaşlara da hayırlı olsun” demişti.

Arda Kuzey Keskin’nin mücadelesi sonrasında üniversiteye gitmeye hak kazanan tüm kişilerin özel üniversiteye kayıt yaptırdığı ortaya çıktı.