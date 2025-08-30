onedio
YÖK'e Açtığı Davayı Kazanan Arda Kuzey Keskin Başkalarının da Önünü Açtı: "Çok Hayır Duası Alıyorum"

YÖK’e Açtığı Davayı Kazanan Arda Kuzey Keskin Başkalarının da Önünü Açtı: “Çok Hayır Duası Alıyorum”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.08.2025 - 11:19

Arda Kuzey Keskin isimli öğrenci, hukuk fakültelerinde barajın 100 bine indirilmesi sonrasında YÖK’e ‘Ben 125 bine göre çalıştım” diyerek dava açmasıyla gündeme gelmişti. Davayı kazanan Keskin'in İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandığı ortaya çıkmıştı.

Arda Kuzey Kesin ile birlikte 837 adayın daha hukukçu olmasının önü açıldı. Keskin “Çok hayır duası alıyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Mahmut Özay / Türkiye Gazetesi

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS ile ilgili gelişmeler de dikkat çekiyor.

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS ile ilgili gelişmeler de dikkat çekiyor.

Arda Kuzey Keskin isimli öğrenci, YÖK tarafından hukuk fakültesi barajlarının yükseltilmesi sonrasında açtığı davayı kazanmıştı. 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yerleşen Kesin ile birlikte 837 adayın da hukuk fakültelerine girdiği öğrenildi. Bu sayınını ek yerleştirmelerle bini bulması bekleniyor.

Türkiye Gazetesi’nden Mahmut Özay’ın haberine göre, karar sonrası Arda Kuzey Keskin “Avukat olmadan ilk davamı kazanmış oldum. 100 bin ile 125 bin arasında kalan arkadaşlara da hayırlı olsun” demişti. 

Arda Kuzey Keskin’nin mücadelesi sonrasında üniversiteye gitmeye hak kazanan tüm kişilerin özel üniversiteye kayıt yaptırdığı ortaya çıktı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
