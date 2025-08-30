onedio
AKP Beylikova İlçe Başkanı Asayiş Uygulaması Yapan Jandarma Ekiplerine Hakaret Etti: "Sen Tam Bir Pisliksin"

AKP Beylikova İlçe Başkanı Asayiş Uygulaması Yapan Jandarma Ekiplerine Hakaret Etti: "Sen Tam Bir Pisliksin"

Eskişehir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.08.2025 - 08:51

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri AKP İlçe Başkanı Hasan Özilgin’in ailesiyle birlikte içinde bulunduğu aracı durdurdu. Aracın durdurulmasına ve jandarma ekiplerinin ağır hareket etmesine sinirlenen AKP İlçe Başkanı Özilgin, jandarma personeli ile tartıştı. Jandarma komutanına “sen tam bir pisliksin” diyen Özilgin hakkında savcılığa suç duyuru yapıldı.

Kaynak: Cumhuriyet

Eskişehir’de geçtiğimiz günlerde jandarma ekiplerinin yaptığı asayiş uygulaması jandarma personelinin yaka kamerası ile kaydedildi.

Uygulama noktasına gelen AKP Beylikova İlçe Başkanı Hasan Özilgin, jandarma ekiplerine zorluk çıkardı. Yaklaşık iki ay önce ilçeye atanan Astsubay H. ve diğer personele yönelik sözlü saldırıda bulunduğu öne sürülen AKP’li başkan, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun, pislik yapıyorsun, pisliksin, artistlik yapıyorsun, gerizekâlı, edepsiz, terbiyesiz” şeklinde ifadeler kullandı.

İşte asayiş uygulamasında yaşananlar 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
