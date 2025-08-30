AKP Beylikova İlçe Başkanı Asayiş Uygulaması Yapan Jandarma Ekiplerine Hakaret Etti: "Sen Tam Bir Pisliksin"
Eskişehir’in Beylikova ilçesinde asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri AKP İlçe Başkanı Hasan Özilgin’in ailesiyle birlikte içinde bulunduğu aracı durdurdu. Aracın durdurulmasına ve jandarma ekiplerinin ağır hareket etmesine sinirlenen AKP İlçe Başkanı Özilgin, jandarma personeli ile tartıştı. Jandarma komutanına “sen tam bir pisliksin” diyen Özilgin hakkında savcılığa suç duyuru yapıldı.
Kaynak: Cumhuriyet
Eskişehir’de geçtiğimiz günlerde jandarma ekiplerinin yaptığı asayiş uygulaması jandarma personelinin yaka kamerası ile kaydedildi.
İşte asayiş uygulamasında yaşananlar 👇
