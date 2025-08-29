onedio
8 Bin 800 Yıl Önce İnsanlar Gökçeada'da Ne Yapıyordu?

8 Bin 800 Yıl Önce İnsanlar Gökçeada’da Ne Yapıyordu?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.08.2025 - 21:51

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki Uğurlu-Zeytinlik Höyüğü'nde 16 yıldır yürütülen arkeolojik kazılarda yeni buluntular ortaya çıktı. Yapılan kazılarda 8 bin 800 yıl öncesine ait 5 mimari yapı ortaya çıkarıldı. Buluntuların Gökçeada kazılarında bir ilk olduğunu söyleyen uzmanlar geçmişin önemli derecede aydınlatılacağını ifade ediyor.

Peki, 8 bin 800 yıl önce insanlar Gökçeada’da ne yapıyordu?

Gökçeada'da 8 bin 800 yıl öncesine ait 5 mimari yapı ortaya çıkarıldı.

Gökçeada’da 8 bin 800 yıl öncesine ait 5 mimari yapı ortaya çıkarıldı.

2009’dan bu yana Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burçin Erdoğu başkanlığı tarafından Gökçeada’da kazı devam ediyor. 

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Erdoğa, adanın en batısındaki Uğurlu köyünün yaklaşık 1 kilometre uzaklığında önemli buluntular ortaya çıkarıldı. Gökçeada’da 8 bin 800 yıl öncesine ait buluntular bulundu. Kazı başkanı, bu buluntuların Ege Adaları’nın geçmişine ışık tutacağını belirtti.

"Gökçeada'daki bu kazı bir ilkleri temsil ediyor."

"Gökçeada'daki bu kazı bir ilkleri temsil ediyor."

'Burası Ege Adaları'nın en erken yerleşmesi, yani milattan önce 6800'lere kadar giden bir yerleşim söz konusu. Bölgede, Ege Adaları içinde besin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı ilk köy yerleşiminin olduğunu, en erken çanak çömlek yapımını, metalürji ve anıtsal mimarinin ortaya çıktığını görüyoruz. İlk defa şehircilik anlayışının burada başladığını görüyoruz. Gökçeada'daki bu kazı bir ilkleri temsil ediyor. O yüzden bura, Ege Adaları içinde çok önemli bir ada.'

"Gökçeada'ya ilk gelen tarımcı toplulukların mimarisine ulaştık."

"Gökçeada'ya ilk gelen tarımcı toplulukların mimarisine ulaştık."

'Mimari anlamda önemli bulgular elde ettik. Bu dönem yaptığımız çalışmalarda, günümüzden 8 bin 800 yıl öncesine tarihlendirilen erken dönemler için diğer bir deyişle Gökçeada'ya ilk gelen tarımcı topluluklarına ait 5 konut yapısına ulaştık. Böyle bir mimari Ege Adaları'nda ilk defa rastlandığı için bizim için çok değerli. Yuvarlak planlı, çukur tabanlı, saz örgü tekniği dediğimiz bir teknikle yapılmış bir mimari anlayış söz konusu. Uğurlu yerleşmesi, Girit Adası'ndaki Knossos yerleşmesi ile tüm Ege Adaları'nın en erken tarımcı topluluklarına ait tek yerleşim. Bu bağlamda, Ege Adaları'nda en erken tarımcı topluluklara ait mimariyi ilk defa ortaya çıkarttık diyebilirim.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
