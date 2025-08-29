8 Bin 800 Yıl Önce İnsanlar Gökçeada’da Ne Yapıyordu?
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki Uğurlu-Zeytinlik Höyüğü'nde 16 yıldır yürütülen arkeolojik kazılarda yeni buluntular ortaya çıktı. Yapılan kazılarda 8 bin 800 yıl öncesine ait 5 mimari yapı ortaya çıkarıldı. Buluntuların Gökçeada kazılarında bir ilk olduğunu söyleyen uzmanlar geçmişin önemli derecede aydınlatılacağını ifade ediyor.
Peki, 8 bin 800 yıl önce insanlar Gökçeada’da ne yapıyordu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gökçeada’da 8 bin 800 yıl öncesine ait 5 mimari yapı ortaya çıkarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Gökçeada'daki bu kazı bir ilkleri temsil ediyor."
"Gökçeada'ya ilk gelen tarımcı toplulukların mimarisine ulaştık."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın