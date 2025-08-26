Baraj Yükseltildiği İçin YÖK'e Dava Açmıştı: Davayı Kazanan Arda Kuzey, Hukuk Fakültesi'ne Girdi!
20 yaşındaki Arda Kuzey, bu videoyla gündeme gelmişti. Hukuk Fakültesi barajını 100 binden 125 bine çeken YÖK'e dava açan Arda, bu davayı kazandı.
Arda Kuzey'in kazandığı dava sonrası hangi bölüme yerleştiği merak edilmişti.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
