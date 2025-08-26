onedio
Baraj Yükseltildiği İçin YÖK'e Dava Açmıştı: Davayı Kazanan Arda Kuzey, Hukuk Fakültesi'ne Girdi!

Merve Ersoy
26.08.2025 - 16:01

YKS sonuçları açıklandıktan sonra 'Ben 125 bine göre çalıştım' diyen Arda Kuzey, YÖK'e dava açmıştı. Davayı kazandığı öğrenilen Arda'nın dün ÖSYM'nin açıkladığı yerleştirme sonuçları merak ediliyordu. Arda'nın, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandığı öğrenildi.

20 yaşındaki Arda Kuzey, bu videoyla gündeme gelmişti. Hukuk Fakültesi barajını 100 binden 125 bine çeken YÖK'e dava açan Arda, bu davayı kazandı.

'Sene başında 125 bine göre çalıştım, sene ortasında baraj 100 bine indirildi. Avukat olmadan ilk davamı kazandım. Koç Üniversitesi'nde okumak istiyorum.' diyen Arda'nın İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandığı öğrenildi.

