Memura Yeni Zam Teklifi Yapıldı: 2026 Zam Teklifi Değişmedi

Hakem Heyeti'nin yaptığı 4. ve son toplantıda zam teklifine karar verildi. 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 11, ikinci 6 ay için yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için de yüzde 4'lük rakam değerlendirilmeye alınmıştı. 2027 yılı için rakamlar revize edildi ve ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 4 oldu. Hakem Kurulu yarın yapılacak son toplantısında zam oranını netleştirecek.