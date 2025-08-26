Memura Yeni Zam Teklifi Yapıldı: 2026 Zam Teklifi Değişmedi
Memura yeni zam teklifi yapıldı. Yüzde 11+7 olan 2026 zam teklifi değişmedi.
Kamu işverenlerinin toplu sözleşme görüşmeleri sırasında yaptığı 2026 yılı için 11+7, 2027 yılı için 4+4 tekliflerinin kabul edilmemesi sonrası Hakem Heyeti devreye girmişti. Son kez yapılan toplantıdan sonra açıklanan karara göre, göre 2026 yılı için %11+7 olan zam teklifi değişmedi.
Memur zammı için başlayan toplu sözleşme sürecinde taraflar arasında anlaşma sağlanamaması üzerine Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı devreye girdi.
siz insanlar memur maaşını 100 bin TL mi zannediyorsunuz anlamıyorum.
1- Tüm kamu maaşları asgari ücret ve katlarina sabitlenmeli. misal vekil maaşları 10 asgari ücret, 8/1 polis öğretmen 3 asgari ücret, imam vaiz 2 asgari ücre... Devamını Gör
İnsanların "Beğenmeyen memurluk yapmasın, memur olmak isteyen bir sürü insan var. İstifa edin, yeriniz dolar.Kimse vazgeçilmez değil" söylemlerini gerçekten ... Devamını Gör