Memura Yeni Zam Teklifi Yapıldı: 2026 Zam Teklifi Değişmedi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.08.2025 - 15:40

Memura yeni zam teklifi yapıldı. Yüzde 11+7 olan 2026 zam teklifi değişmedi.

Kamu işverenlerinin toplu sözleşme görüşmeleri sırasında yaptığı 2026 yılı için 11+7, 2027 yılı için 4+4 tekliflerinin kabul edilmemesi sonrası Hakem Heyeti devreye girmişti. Son kez yapılan toplantıdan sonra açıklanan karara göre, göre 2026 yılı için %11+7 olan zam teklifi değişmedi.

Memur zammı için başlayan toplu sözleşme sürecinde taraflar arasında anlaşma sağlanamaması üzerine Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı devreye girdi.

Hakem Heyeti'nin yaptığı 4. ve son toplantıda zam teklifine karar verildi. 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 11, ikinci 6 ay için yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için de yüzde 4'lük rakam değerlendirilmeye alınmıştı. 2027 yılı için rakamlar revize edildi ve ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 4 oldu. Hakem Kurulu yarın yapılacak son toplantısında zam oranını netleştirecek.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
çağrı ışık

siz insanlar memur maaşını 100 bin TL mi zannediyorsunuz anlamıyorum.

mike realrice

1- Tüm kamu maaşları asgari ücret ve katlarina sabitlenmeli. misal vekil maaşları 10 asgari ücret, 8/1 polis öğretmen 3 asgari ücret, imam vaiz 2 asgari ücre... Devamını Gör

minerva

İnsanların "Beğenmeyen memurluk yapmasın, memur olmak isteyen bir sürü insan var. İstifa edin, yeriniz dolar.Kimse vazgeçilmez değil" söylemlerini gerçekten ... Devamını Gör