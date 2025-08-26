onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Abdulkadir Selvi: “Murat Çalık’ın Kanser Olması, Ayşe Barım’ın Yoğun Bakıma mı Kaldırılması Bekleniyor?”

Abdulkadir Selvi: “Murat Çalık’ın Kanser Olması, Ayşe Barım’ın Yoğun Bakıma mı Kaldırılması Bekleniyor?”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.08.2025 - 10:19

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yaşadıkları rahatsızlıklara rağmen cezaevinde tutuklu bulunan Murat Çalık ve Ayşe Barım’ın durumunu köşesine taşıdı. “Murat Çalık’ın adli kontrolle serbest bırakılması için yeniden kanser olması mı gerekiyor” diyen Abdulkadir Selvi, Ayşe Barım hakkında da “Yoğun bakıma mı kaldırılması bekleniyor, insanı ve vicdanı öldürmeyelim.”

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Murat Çalık ve Ayşe Barım’ın durumu hakkında yorumlarda bulundu.

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Murat Çalık ve Ayşe Barım’ın durumu hakkında yorumlarda bulundu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Gezi Parkı olaylarına sanatçıların katılmalarını sağladığı iddiasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın sağlık durumlarının kötü olmasına rağmen tutuklu olmalarını eleştirdi.

'Hiçbir şey insan hayatından değerli değildir, vicdanı öldürmeyelim” diyen Abdulkadir Selvi’nin Murat Çalık ve Ayşe Barım hakkındaki yazısından bir bölüm: 

“Murat Çalık’ın adli kontrolle serbest bırakılması için yeniden kanser olması mı gerekiyor? Ayşe Barım’ın yoğun bakıma mı kaldırılması bekleniyor? Ben olayın siyasi boyutunda değilim. Belki beni linç edecekler ama hiçbir şey insan hayatından değerli değildir. Ben olaya insani ve vicdanı tarafından bakıyorum. Bu insanları ölmeden de yargılamak mümkün değil mi? Bence mümkün. Belki yargılama sonucunda suçsuz bulunacaklar. O zaman ne diyeceğiz? Hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. İnsanı ve vicdanı öldürmeyelim.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın