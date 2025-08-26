Abdulkadir Selvi: “Murat Çalık’ın Kanser Olması, Ayşe Barım’ın Yoğun Bakıma mı Kaldırılması Bekleniyor?”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Gezi Parkı olaylarına sanatçıların katılmalarını sağladığı iddiasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın sağlık durumlarının kötü olmasına rağmen tutuklu olmalarını eleştirdi.

'Hiçbir şey insan hayatından değerli değildir, vicdanı öldürmeyelim” diyen Abdulkadir Selvi’nin Murat Çalık ve Ayşe Barım hakkındaki yazısından bir bölüm:

“Murat Çalık’ın adli kontrolle serbest bırakılması için yeniden kanser olması mı gerekiyor? Ayşe Barım’ın yoğun bakıma mı kaldırılması bekleniyor? Ben olayın siyasi boyutunda değilim. Belki beni linç edecekler ama hiçbir şey insan hayatından değerli değildir. Ben olaya insani ve vicdanı tarafından bakıyorum. Bu insanları ölmeden de yargılamak mümkün değil mi? Bence mümkün. Belki yargılama sonucunda suçsuz bulunacaklar. O zaman ne diyeceğiz? Hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. İnsanı ve vicdanı öldürmeyelim.”