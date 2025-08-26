onedio
ABD Vizesi Alacak Olanlar Dikkat! ABD Vizesinde Mülakat Geri Döndü

Ali Can YAYCILI
26.08.2025 - 09:58 Son Güncelleme: 26.08.2025 - 10:00

ABD’ye seyahat etmeyi planlıyorsanız ve ABD vizesi alacaksanız mülakata tabi tutulacaksınız. Yapılan açıklamaya göre; 2 Eylül 2025’ten itibaren birçok geçici vize türü için yüz yüze mülakat yeniden zorunlu hale geliyor.⁠

ABD vizesi almak isteyenler artık konsolosluk görevlisiyle yüz yüze mülakat yapmak zorunda kalacak.

2 Eylül'den itibaren çoğu kategoride göçmen olmayan vize başvurusunda bulunanlar, vize yenileme başvurusu yapanlar da dahil olmak üzere, ABD konsolosluğu görevlisiyle şahsen mülakat yapmak zorunda kalacaklar.

Belirtildiğine göre, 14 yaşından küçük ve 79 yaşından büyük başvuru sahipleri de dahil olmak üzere, tüm göçmen olmayan vize başvurusunda bulunanlar konsolosluk görevlisiyle şahsi mülakattan geçmelidir.

Göçmen olmayan vize mülakatından muaf olabilecek başvuru sahipleri ise şunlar:

- A-1, A-2, C-3 (akredite edilmiş yetkililerin refakatçileri, hizmetlileri veya kişisel çalışanları hariç), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1'den NATO-6'ya kadar veya TECRO E-1 vize sembolleri altında sınıflandırılabilecek kişiler;

- Diplomatik veya resmi tipte vizeler için başvuranlar;

- Önceki vizenin süresinin bitiminden itibaren 12 ay içinde tam geçerli B-1, B-2, B1/B2 vizesini veya sınır geçiş kartını (Meksika vatandaşları için) yenileyen ve önceki vizenin verildiği zaman en az 18 yaşında olan başvuru sahipleri.

Konsolosluk görevlileri herhangi bir nedenle bireysel olarak şahsi mülakatlar talep edebilirler. Başvuru sahipleri vize başvuru gereklilikleri ve prosedürleri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek, ayrıca büyükelçilik veya konsolosluğun faaliyet durumu ve hizmetleri hakkında daha fazla bilgi almak için büyükelçilik ve konsolosluk web sitelerini kontrol etmelidirler.

