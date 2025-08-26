ABD Vizesi Alacak Olanlar Dikkat! ABD Vizesinde Mülakat Geri Döndü

2 Eylül'den itibaren çoğu kategoride göçmen olmayan vize başvurusunda bulunanlar, vize yenileme başvurusu yapanlar da dahil olmak üzere, ABD konsolosluğu görevlisiyle şahsen mülakat yapmak zorunda kalacaklar.

Belirtildiğine göre, 14 yaşından küçük ve 79 yaşından büyük başvuru sahipleri de dahil olmak üzere, tüm göçmen olmayan vize başvurusunda bulunanlar konsolosluk görevlisiyle şahsi mülakattan geçmelidir.