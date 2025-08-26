Yataklı Otobüs Dönemi Başlıyor: Avrupa'yı Uyuyarak Gezmek İster misiniz?
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/763827/...
Sonbaharla birlikte Avrupa şehirlerini kapsayacak yepyeni bir ulaşım seçeneği başlıyor. İsviçre merkezli bir otobüs şirketi, Kasım 2025 itibarıyla uzun yolculuklara konfor ve sürdürülebilirlik katmayı hedefleyen yataklı gece otobüsü seferlerini başlatıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yataklı gece yolculuklarına hazırlanan şirket, özellikle kısa mesafeli uçuşlara rakip olmayı planlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bagajdan çocuklara seyahat kuralları:
İlk duraklar Amsterdam ve Barselona!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın