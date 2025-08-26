Yataklı Otobüs Dönemi Başlıyor: Avrupa'yı Uyuyarak Gezmek İster misiniz?

Şirket, otobüslerinde yakıt olarak atık yağlar ve bitkisel yağlardan üretilen yenilenebilir HVO dizel kullanıyor. Bu sayede yolculukların çevresel etkisinin tren yolculukları kadar düşük olduğu vurgulanıyor.

En dikkat çekici özelliği, tamamen yatak pozisyonuna gelebilen koltukları. Avrupa’da ilk kez uygulanacak bu sistem sayesinde yolcular, uçakların business class düzenini andıran koltuklarda seyahat ederken uyuyabilecek veya dinlenebilecek. Her bir koltuk yastık ve battaniye ile donatılırken; alt katta banyo (duş yok), atıştırmalık büfesi ve kişisel bakım alanı bulunuyor. Ayrıca otobüslerde Wi-Fi, elektrik prizleri, masa ve okuma lambası gibi detaylar da yer alıyor.