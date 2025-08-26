onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yataklı Otobüs Dönemi Başlıyor: Avrupa'yı Uyuyarak Gezmek İster misiniz?

Yataklı Otobüs Dönemi Başlıyor: Avrupa'yı Uyuyarak Gezmek İster misiniz?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.08.2025 - 09:10

Sonbaharla birlikte Avrupa şehirlerini kapsayacak yepyeni bir ulaşım seçeneği başlıyor. İsviçre merkezli bir otobüs şirketi, Kasım 2025 itibarıyla uzun yolculuklara konfor ve sürdürülebilirlik katmayı hedefleyen yataklı gece otobüsü seferlerini başlatıyor.

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/763827/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yataklı gece yolculuklarına hazırlanan şirket, özellikle kısa mesafeli uçuşlara rakip olmayı planlıyor.

Yataklı gece yolculuklarına hazırlanan şirket, özellikle kısa mesafeli uçuşlara rakip olmayı planlıyor.

Şirket, otobüslerinde yakıt olarak atık yağlar ve bitkisel yağlardan üretilen yenilenebilir HVO dizel kullanıyor. Bu sayede yolculukların çevresel etkisinin tren yolculukları kadar düşük olduğu vurgulanıyor.

En dikkat çekici özelliği, tamamen yatak pozisyonuna gelebilen koltukları. Avrupa’da ilk kez uygulanacak bu sistem sayesinde yolcular, uçakların business class düzenini andıran koltuklarda seyahat ederken uyuyabilecek veya dinlenebilecek. Her bir koltuk yastık ve battaniye ile donatılırken; alt katta banyo (duş yok), atıştırmalık büfesi ve kişisel bakım alanı bulunuyor. Ayrıca otobüslerde Wi-Fi, elektrik prizleri, masa ve okuma lambası gibi detaylar da yer alıyor.

Bagajdan çocuklara seyahat kuralları:

Bagajdan çocuklara seyahat kuralları:

Yolcular bir büyük valiz (23 kg) ve bir el bagajı (5 kg) getirebiliyor. Önceden rezervasyon yapılması halinde bisiklet, kayak ya da sörf tahtası gibi ek bagajlar da kabul ediliyor. Ancak hizmetin küçük çocuklu ailelere pek uygun olmadığı belirtiliyor: 5 yaş altındaki çocuklar kabul edilmiyor, daha büyük çocuklar ise sessiz yolculuk ortamına uyum sağlayabildikleri takdirde seyahat edebiliyor.

İlk duraklar Amsterdam ve Barselona!

İlk duraklar Amsterdam ve Barselona!

Şirket başlangıçta iki ana güzergâh sunacak:

  • Zürih → Basel → Lüksemburg → Brüksel → Rotterdam → Amsterdam

  • Zürih → Girona → Barselona

Şirketin hedefi ise çok daha büyük: Üç yıl içerisinde Avrupa’nın en çok ziyaret edilen 25 şehrini kapsayan geniş bir gece otobüsü ağı kurmak. Böylece tren ve uçak dışında sürdürülebilir bir seçenek daha yolcuların hizmetine sunulacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın