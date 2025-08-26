onedio
İstanbul’da Özel Okulda Öğretmen Oldu: Adnan Oktar’ın Kediciklerinden Damla Pamir Yeni Hayatına Başladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.08.2025 - 11:46 Son Güncelleme: 26.08.2025 - 11:52

Hakkında yöneltilen birçok suçlama karşısında Yargıtay tarafından binlerce yıllık cezası onanan Adnan Oktar’ın kediciklerinden biri olan Damlar Pamir yeni hayatına başladı. Örgüt üyeliği suçundan 1.5 yıl hapiste kaldıktan sonra serbest kalan Damla Pamir, İstanbul’da özel bir okulda İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya başladı.

Adnan Oktar’ın ‘Kedicik’ ekibinde yer alan isimlerden Damla Pamir yeni hayatına başladı.

Binceler yıl hapis cezası alan Adnan Oktar’ın kediciklerinden olan Damla Pamir, 1.5 yıl tutuklu olduktan sonra serbest kalmıştı. Tahliye olduktan sonra yeni bir hayat kuran Damla Pamir, öğretmen oldu.

Hem imajını hem de soyadını değiştirdi!

İmaj değişikliğine giden ve soyadını değiştiren Damla Pamir'in İstanbul'daki özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapmaya başladı. Damla Pamir'in ismi ve fotoğrafı, özel okulun internet sayfasında yer aldığı görüldü.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
