İstanbul’da Özel Okulda Öğretmen Oldu: Adnan Oktar’ın Kediciklerinden Damla Pamir Yeni Hayatına Başladı
Hakkında yöneltilen birçok suçlama karşısında Yargıtay tarafından binlerce yıllık cezası onanan Adnan Oktar’ın kediciklerinden biri olan Damlar Pamir yeni hayatına başladı. Örgüt üyeliği suçundan 1.5 yıl hapiste kaldıktan sonra serbest kalan Damla Pamir, İstanbul’da özel bir okulda İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya başladı.
Adnan Oktar’ın ‘Kedicik’ ekibinde yer alan isimlerden Damla Pamir yeni hayatına başladı.
Hem imajını hem de soyadını değiştirdi!
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
