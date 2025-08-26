onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Emekli Maaşını Açıklayan Okan Bayülgen ile Bir Vatandaş Arasındaki Diyalog Tepki Çekti

Emekli Maaşını Açıklayan Okan Bayülgen ile Bir Vatandaş Arasındaki Diyalog Tepki Çekti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.08.2025 - 11:17

İçerik Devam Ediyor

Balıkesir’de vatandaşlarla bir söyleşiye katılan Okan Bayülgen kendine sorulan sorular ve verdiği yanıtlarla gündem oldu. Emekli olduğunu söyleyen ve aldığı emekli maaşını açıklayan Okan Bayülgen’in ‘Emekliyim geçinemiyorum' diyen bir vatandaşa cevap vermemesi üzerine demesi üzerine Bayülgen'in cevap verememesi ilginç dakikaların yaşanmasına neden oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Okan Bayülgen, katıldığı programda hem aldığı emekli maaşını açıkladı hem de bir emekli vatandaş ile arasında geçen diyalog tepkilere neden oldu.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın