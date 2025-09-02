Evlilikleriyle Gündem Olan Yapışık İkizler Abby ve Britanny Kucaklarında Bebekle Görüntülendi!
'Brittany ve Abby Hensel' isimli yapışık ikizler, geçtiğimiz sene Mart ayında tüm dünyada gündem olmuştu. 3 yıl önce evlendikleri ortaya çıkan ikizlerin düğün fotoğrafları, tüm dünyada konuşulmuştu. 'Bir gün anne de olacağız' diyen ikizler hakkında bugüne kadar pek çok kez hamilelik iddiası ortaya atılmıştı.
Bu kez, Abby ve Brittany kucaklarında bir bebekle görüntülendi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapışık ikizler Abby ve Brittany, evliliklerinin ardından tüm dünyada gündem olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Britanny ve Abby, kucaklarında bir bebekle görüntülendi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın