Evlilikleriyle Gündem Olan Yapışık İkizler Abby ve Britanny Kucaklarında Bebekle Görüntülendi!

Dilara Bağcı
02.09.2025 - 08:48

'Brittany ve Abby Hensel' isimli yapışık ikizler, geçtiğimiz sene Mart ayında tüm dünyada gündem olmuştu. 3 yıl önce evlendikleri ortaya çıkan ikizlerin düğün fotoğrafları, tüm dünyada konuşulmuştu. 'Bir gün anne de olacağız' diyen ikizler hakkında bugüne kadar pek çok kez hamilelik iddiası ortaya atılmıştı. 

Bu kez, Abby ve Brittany kucaklarında bir bebekle görüntülendi!

Yapışık ikizler Abby ve Brittany, evliliklerinin ardından tüm dünyada gündem olmuştu.

Abby ve Brittany Hensel, katıldıkları bir belgeselin ardından ABD'de tanınmaya başlamışlardı. 2024 yılının Mart ayında ise yapışık ikizlerden Abby'nin yaklaşık 3 yıl önce evlendiği ortaya çıktı. Aynı vücudu paylaşsalar da yasal olarak yalnızca tek bir kardeşin evlenebileceği öğrenilmişti.

Yapışık ikizler, hikayeleriyle sosyal medyada fenomen haline geldiler. TikTok'ta videolar paylaşan ikizler, tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Evlilikleriyle ilgili soruları cevaplamayı çok fazla tercih etmeyen ikizler, 'Bir gün anne de olacağız ama henüz bu işin nasıl süreceği hakkında konuşmak istemiyoruz' demişlerdi. Bugüne kadar da pek çok kez hamilelik iddiaları ortaya atıldı.

Britanny ve Abby, kucaklarında bir bebekle görüntülendi!

The U.S. Sun, Abby ve Brittany kardeşleri, çalıştıkları Minnesota okulunun yakınlarında görüntüledi. Abby ve Britanny'nin taşıdığı bebek ise akıllarda soru işareti oluşturdu. Daha sonra farklı yerlerde de aynı bebeği taşıdıkları görülen Abby ve Brittany'nin bir bebek sahibi olduğu düşünülüyor.

Fakat Abby, Brittany ve Josh, çocuğun kendilerine ait olup olmadığını kamuoyuna açıklamadılar. Dolayısıyla bebeğin henüz kime ait olduğu ya da Abby ve Britanny'nin biyolojik anne olup olmadığı bilinmiyor. 

Bakalım bu fotoğrafların ardından sosyal medyadan bir açıklama gelecek mi?

