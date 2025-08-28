Türkiye'ye Geldikten Sonra Apar Topar Hastaneye Kaldırılan Turistin Tatili Burnundan Geldi

“Annem tatilin ilk günlerinde gayet iyiydi ama birkaç gün içinde çok değişti. Sürekli uyumaya başladı, bol bol su içiyordu. Ardından şiddetli baş ağrıları ve kusma başladı. Otel doktoru hemen hastaneye sevk etti. Burada kimse İngilizce bilmiyor. Doktorlar, ameliyat olması gerektiğini söylüyor ama ya felç kalma riski var ya da hayatını kaybedecek.”

Aile, Gill’in Türkiye’de değil İngiltere’de ameliyat olmasını istiyor.

'Annemin Türkiye'de ölmesini istemiyorum'