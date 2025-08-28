onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Evlilik
Türkiye'ye Geldikten Sonra Apar Topar Hastaneye Kaldırılan Turistin Tatili Burnundan Geldi

Türkiye'ye Geldikten Sonra Apar Topar Hastaneye Kaldırılan Turistin Tatili Burnundan Geldi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.08.2025 - 10:25

Ailesiyle birlikte Türkiye’ye tatile gelen İngiliz turist Gill Taylor-Scarth’ın keyifli başlayan yolculuğu kabusa döndü. Tatilin ortasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan kadın, şimdi hayatta kalabilmek için ülkesine dönebilmenin yollarını arıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanser tedavisi görmesine rağmen “uçuşa elverişli” raporu alarak ailesiyle Türkiye tatiline çıkan İngiliz bir turistin yolculuğu, hastanede son buldu.

Kanser tedavisi görmesine rağmen “uçuşa elverişli” raporu alarak ailesiyle Türkiye tatiline çıkan İngiliz bir turistin yolculuğu, hastanede son buldu.

67 yaşındaki kadın, tatilin ortasında fenalaşarak apar topar hastaneye kaldırıldı.

Gill, geçtiğimiz aylarda işitme kaybı sonrası beyninde tümör olduğunu öğrenmişti.

Gill, geçtiğimiz aylarda işitme kaybı sonrası beyninde tümör olduğunu öğrenmişti.

Buna rağmen yazın tadını çıkarmak istedi ve eşi Kevin’in daha önce ayarladığı tatili ailesiyle yapmaya karar verdi. İlk tatil sorunsuz geçti ancak Türkiye’deki ikinci tatilinde baş ağrısı, kusma ve dengesizlik gibi belirtiler ortaya çıkınca doktorlar acil müdahale gerektiğini söyledi.

Gill’in kızı Sophie yaşananları şöyle aktardı:

Gill’in kızı Sophie yaşananları şöyle aktardı:

“Annem tatilin ilk günlerinde gayet iyiydi ama birkaç gün içinde çok değişti. Sürekli uyumaya başladı, bol bol su içiyordu. Ardından şiddetli baş ağrıları ve kusma başladı. Otel doktoru hemen hastaneye sevk etti. Burada kimse İngilizce bilmiyor. Doktorlar, ameliyat olması gerektiğini söylüyor ama ya felç kalma riski var ya da hayatını kaybedecek.”

Aile, Gill’in Türkiye’de değil İngiltere’de ameliyat olmasını istiyor.

'Annemin Türkiye'de ölmesini istemiyorum'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın