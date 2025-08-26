onedio
Yeni Dating App mi Oluyor? Spotify'a DM Özelliği Gelince Ortalık Şenlendi

Yeni Dating App mi Oluyor? Spotify'a DM Özelliği Gelince Ortalık Şenlendi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
26.08.2025 - 15:32

Spotify’a DM özelliğinin gelmesiyle platform adeta sosyal bir kanala dönüştü. Artık sadece müzik dinlemek değil, arkadaşlarla sohbet edip favori şarkıları paylaşmak da mümkün. Bu özellik sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Spotify'a DM özelliği gelecek.

Spotify'a DM özelliği gelecek.

Spotify, kullanıcıların müzik, podcast ve sesli kitap önerilerini doğrudan uygulama içinde birbirleriyle paylaşmalarını sağlayan yeni bir mesajlaşma özelliğini duyurdu.

Bu özellik, 16 yaş ve üzeri Free ve Premium kullanıcılar için mobil cihazlarda kullanılabilir olacak. Şu anda seçili pazarlarda yayına alındı ve önümüzdeki haftalarda daha geniş bir kitleye sunulması bekleniyor.

Bu özellik goygoycuların diline fena düştü.

Bu özellik goygoycuların diline fena düştü.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
