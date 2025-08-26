Yeni Dating App mi Oluyor? Spotify'a DM Özelliği Gelince Ortalık Şenlendi
Spotify’a DM özelliğinin gelmesiyle platform adeta sosyal bir kanala dönüştü. Artık sadece müzik dinlemek değil, arkadaşlarla sohbet edip favori şarkıları paylaşmak da mümkün. Bu özellik sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
Spotify'a DM özelliği gelecek.
Bu özellik goygoycuların diline fena düştü.
Siz neler düşünüyorsunuz?
