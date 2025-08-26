onedio
"Sadece Kendi Vatandaşına": Türk Vatandaşına Ev Kiralamayan Emlakçının Yaptığı Açıklama Sinirlerinizi Bozacak

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.08.2025 - 14:30

Türkiye’de kiralar adeta uçuşa geçti, küçük dairelere bile dudak uçuklatan rakamlar isteniyor. Esenyurt’ta bir ev ilanı üzerinden yaşanan sohbet ise sosyal medyada olay oldu. Ev sahibinin şartı duyanları hem şaşırttı hem de kızdırdı.

İşte detaylar...

Kiralar malumunuz...

Son zamanlarda ufacık evlere istenen fiyatları görmüşsünüzdür. Özellikle asgari ücretle çalışan kişiler, bu evleri nasıl tutacağını kara kara düşünürken geçtiğimiz günlerde bir uygulamada yaşanan sohbet gündem oldu.

Bir kişi, Esenyurt'ta bir daire ilanı gördü.

Daire fiyatının aylık kirası ise 14.500. Buraya kadar problem yok. Asıl mevzu, kullanıcının ilan sahibine mesaj atmasıyla başlıyor.

Emlakçı, ev sahibinin sadece "kendi vatandaşına" evi kiraladığını dile getirdi.

Kendi ülkesinde bile ev tutamadığına isyan eden kullanıcının o paylaşımı gündem oldu.

Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.

Siz neler düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım!

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
