"Sadece Kendi Vatandaşına": Türk Vatandaşına Ev Kiralamayan Emlakçının Yaptığı Açıklama Sinirlerinizi Bozacak
Türkiye’de kiralar adeta uçuşa geçti, küçük dairelere bile dudak uçuklatan rakamlar isteniyor. Esenyurt’ta bir ev ilanı üzerinden yaşanan sohbet ise sosyal medyada olay oldu. Ev sahibinin şartı duyanları hem şaşırttı hem de kızdırdı.
İşte detaylar...
Kiralar malumunuz...
Bir kişi, Esenyurt'ta bir daire ilanı gördü.
Emlakçı, ev sahibinin sadece "kendi vatandaşına" evi kiraladığını dile getirdi.
Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.
Siz neler düşünüyorsunuz?
