Böyle Romantiklik Yok! Yağmur Atacan, Instagram'dan Eşi Pınar Altuğ'un Doğum Gününü Kutladı!

Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
02.09.2025 - 10:56

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti her zaman örnek çiftlerden oldu. Birbirleriyle yaptıkları paylaşımlar sevenlerini hep mutlu etti. Onlar bir arada fotoğraf paylaştıklarında hep birbirleriyle ne kadar da mutlu olduklarını düşündük. Yağmur Atacan her yıl yaptığı gibi bu yıl da Instagram'da yaptığı bir paylaşımla eşinin doğum gününü kutladı. Ama bu sefer daha bir romantik...

Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ çifti, magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri.

Uzun süredir mutlu bir evlilik sürdürüyorlar ve her birlikte fotoğraf paylaştıklarında hayranları çok mutlu oluyor. Ve tabii ki ikiliyi mutlu görmek aşka olan inancımızı artırıyor.

Yağmur Atacan, sevgili eşi Pınar Altuğ'un doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Yağmur Atacan, 51 yaşına giren eşini “Ailemizin ışıldayan kadını” diye tanımladı. Her yıl hem güzelliğinin hem de kariyerinin daha da büyüdüğünü söyledi. Pınar Altuğ'un doğum gününü kutluyor, ikiliyle sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu yıllar diliyoruz.

