Böyle Romantiklik Yok! Yağmur Atacan, Instagram'dan Eşi Pınar Altuğ'un Doğum Gününü Kutladı!

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti her zaman örnek çiftlerden oldu. Birbirleriyle yaptıkları paylaşımlar sevenlerini hep mutlu etti. Onlar bir arada fotoğraf paylaştıklarında hep birbirleriyle ne kadar da mutlu olduklarını düşündük. Yağmur Atacan her yıl yaptığı gibi bu yıl da Instagram'da yaptığı bir paylaşımla eşinin doğum gününü kutladı. Ama bu sefer daha bir romantik...