The Beatles’tan Metallica’ya: Efsane Rock Gruplarının İsimleri Nereden Geliyor?

1968’de Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones ve John Bonham bir araya gelerek yeni bir grup kurdu. Page ve Jones daha önce The Yardbirds grubunda çalmış, Plant ve Bonham ise bu kadroya sonradan eklenmişti. Grup için isim arayışındayken The Who’nun davulcusu Keith Moon’un bir esprisi akıllara geldi. Moon, Page ve Jeff Beck’in birlikte grup kurma fikri üzerine, “Bu girişim kurşun balon gibi düşer” (“like a lead balloon”) şeklinde alaycı bir yorum yapmıştı. İngilizcede başarısız girişimleri ifade eden bu deyim, Page’in zihninde kalmıştı.

Page, “balon” yerine daha güçlü bir imaj veren “zeppelin” kelimesini tercih ederek “Lead Zeppelin” ismini düşündü. Ancak Amerikalıların “Lead” kelimesini “liid” şeklinde yanlış okuma ihtimali vardı. Bunun üzerine menajer Peter Grant, kelimenin yazımını basitleştirmek için “a” harfinin çıkarılmasını önerdi. Böylece “Led Zeppelin” adı ortaya çıktı.