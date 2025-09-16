onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
The Beatles’tan Metallica’ya: Efsane Rock Gruplarının İsimleri Nereden Geliyor?

The Beatles’tan Metallica’ya: Efsane Rock Gruplarının İsimleri Nereden Geliyor?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.09.2025 - 15:39

Rock tarihinin efsane gruplarının isimlerinin nereden geldiğini biliyor mudunuz? Müzik dünyasının efsanelerinin ismi düşündüğünüz gibi sadece kulağa hoş geldiği için seçilmedi. Kimilerinin ardında trajik, kimilerinin ardında ise eğlenceli hikayeler var. Elbette bazılarının reklam koktuğunu düşünenler de oldu. Ancak, System of a Down’un şiirden esinlenen ismi, Rammstein’ın trajik hava gösterisi faciasından gelen adı ya da AC/DC'nin bir dikiş makinesinin üzerinden başlayan hikayesi bakış açınızı tamamen değiştirebilir.  

Kaynak: Instagram /@akustikhanelivesessions

NOT: Grup üyelerinin verdiği röportajlardan, söylentilerden ve açıklamalardan yola çıkılmıştır. 

Pink Floyd

Pink Floyd

1965 yılında 'The Tea Set' adıyla tanınan grup, aynı isimde bir başka grupla aynı mekanda sahne alacaklarını öğreniyor. Grubunun kurucularından Syd Barrett, sevdiği iki blues müzisyeninin adlarından esinleniyor. Pink Anderson ve Floyd Council isimlerini birleştiren Barrett'ın aklına 'Pink Floyd Sound' ismi geliyor. 

'Sound' kelimesi ise sonradan çıkarılıyor ve böylece, dünya müzik tarihinin en büyük isimlerinden biri doğmuş oluyor.

The Beatles

The Beatles

İngiliz rock müzik grubu The Beatles, ismini 1960'larda popüler olan The Crickets grubundan esinlenerek oluşturdu. Ritim anlamına gelen 'Beat' kelimesi ve 'böcekler' anlamına gelen 'Beetles' kelimesini birleştirerek yaratıcı ve unutulmaz bir kelime oyunu kullandılar. 

Bu şekilde, hem müziğin ritmi hem de 'böcek' imajı birleştirilerek The Beatles ismi meydana getirildi. Beatles, bu isimle hem kendilerine özgü bir kimlik oluşturdu hem de müzik dünyasında kalıcı bir iz bıraktı.

Deep Purple

Deep Purple

Gitar virtüözü Ritchie Blackmore'un kurucu üyesi olduğu Deep Purple ismi için büyük annesinin en çok sevdiği şarkı olan 'When the Deep Purple Falls'dan esinlendi.

Bu şarkı, aslında 1930'larda bestelenmiş bir piyano parçasıdır. Ancak Blackmore, büyük annesine bir müzik grubu kurduğunu söylediğinde, büyük annesi sürekli olarak favori şarkısını ne zaman çalacaklarını sormaya başladı. Bu durum, efsanevi müzik grubuna isim konulmasında ilham kaynağı oldu.  Böylece müzik tarihinin en önemli gruplarından Deep Purple, adını büyük annesinin sevdiği bir şarkıdan alarak hafızalara kazındı.

Radiohead

Radiohead

1985 yılında Oxfordshire’da kurulan grup, başlangıçta “On a Friday” adını kullanıyordu. Çünkü provalarını genellikle cuma günleri yapıyorlardı. Ancak 1991’de EMI Records ile anlaşma imzaladıktan sonra isimlerini değiştirmeye karar verdiler.

Yeni isim için ilham kaynağı, Talking Heads’in True Stories albümünde yer alan “Radio Head” adlı şarkı oldu. Grup üyeleri Talking Heads’e, özellikle de David Byrne’e hayranlık duyuyorlardı ve bu etkiyle kendilerine Radiohead adını verdiler. Grup, 1992’de çıkardıkları ilk single “Creep” ile geniş kitlelere ulaştı.

Led Zeppelin

Led Zeppelin

1968’de Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones ve John Bonham bir araya gelerek yeni bir grup kurdu. Page ve Jones daha önce The Yardbirds grubunda çalmış, Plant ve Bonham ise bu kadroya sonradan eklenmişti. Grup için isim arayışındayken The Who’nun davulcusu Keith Moon’un bir esprisi akıllara geldi. Moon, Page ve Jeff Beck’in birlikte grup kurma fikri üzerine, “Bu girişim kurşun balon gibi düşer” (“like a lead balloon”) şeklinde alaycı bir yorum yapmıştı. İngilizcede başarısız girişimleri ifade eden bu deyim, Page’in zihninde kalmıştı.

Page, “balon” yerine daha güçlü bir imaj veren “zeppelin” kelimesini tercih ederek “Lead Zeppelin” ismini düşündü. Ancak Amerikalıların “Lead” kelimesini “liid” şeklinde yanlış okuma ihtimali vardı. Bunun üzerine menajer Peter Grant, kelimenin yazımını basitleştirmek için “a” harfinin çıkarılmasını önerdi. Böylece “Led Zeppelin” adı ortaya çıktı.

The Rolling Stones

The Rolling Stones

1962’de Londra’da kurulan ve rock tarihinin en efsanevi gruplarından biri olan The Rolling Stones adını, blues efsanesi Muddy Waters’ın 1950’de çıkardığı “Rollin’ Stone” adlı şarkısından aldı.

Grubun kurucu üyeleriden Brian Jones, bir müzik dergisi röportajında grup ismini soran editöre, o sırada çalan Muddy Waters plağından esinlenerek “The Rolling Stones” yanıtını verdi. Bu isim, hem üyelerin blues’a duyduğu hayranlığı hem de grubun enerjik, köklere bağlı tarzını yansıttı. Zamanla “The Rolling Stones” yalnızca bir grup adı değil, blues ve rock’n roll mirasının simgesi haline geldi.

Nirvana

Nirvana

1987’de Washington eyaletinde Kurt Cobain ve Krist Novoselic tarafından kurulan ve grunge müziğin öncülerinden Nirvana, grup adını Budizm’de “acıdan kurtuluş” anlamına gelen 'Nirvana' kelimesinden aldı.

Ancak Kurt Cobain bu ismi seçerken dini bir bağlamdan çok, kelimenin barışçıl, sade ve evrensel bir havasını önemsedi. Ona göre “Nirvana”, grubun yaratmak istediği duygusal ve huzurlu atmosferi yansıtıyordu.

Queen

Queen

1970’lerin en ikonik rock gruplarından biri olan Queen'i bilmeyen yoktur. Grubun adını seçen kişi ise sesiyle hafızalarımıza kazınan Freddie Mercury’dir. Mercury, “Queen” ismini önerdiğinde diğer üyeler tereddüt etse de, kelimenin hem güçlü hem de evrensel bir anlam taşıdığını vurguladı. Ona göre bu isim, hem görkemli hem de farklı çağrışımlar barındırıyordu. Mercury, röportajlarında ismi güçlü, evrensel ve teatral olarak tanımlıyordu.

Sonunda grup bu öneriyi benimsedi. “Queen” adı, Mercury’nin sahne vizyonuyla uyum sağladı ve grubun teatral, özgün ve çok yönlü kimliğini yansıttı.

The Who

The Who

1964’te İngiltere’de kurulan ve rock tarihinin en etkili gruplarından biri olan The Who, ilk yıllarında The Detours adını kullanıyordu. Ancak aynı isimde başka bir grup olduğundan yeni bir ad arayışına girdiler. “The Hair”, “The Band” gibi öneriler gündeme gelse de hiçbiri içlerine sinmedi.

Sonunda menajerleri Kit Lambert, “The Who” ismini önerdi. Hem kısa, hem akılda kalıcı, hem de merak uyandırıcı bu isim hemen benimsendi. Zamanla, grubun yenilikçi, sorgulayıcı ve güçlü müziğiyle özdeşleşerek rock tarihinin en ikonik isimlerinden biri haline geldi.

Guns N’ Roses

Guns N’ Roses

1985 yılında Los Angeles’ta kurulan Amerikan hard rock grubu Guns N’ Roses'ın adı, kurucu üyelerin önceki gruplarının isimlerinin birleşiminden geldi. Axl Rose daha önce Hollywood Rose adlı grubun solistiydi, Tracii Guns ise L.A. Guns grubunda gitar çalıyordu. Bu iki isim bir araya gelince, yeni grubun adı “Guns N’ Roses” oldu.

İlk kadroda Axl Rose ve Tracii Guns’ın yanı sıra Izzy Stradlin, Ole Beich ve Rob Gardner da yer aldı. Ancak Tracii Guns kısa süre sonra gruptan ayrıldı ve yerine Slash geçti. Böylece klasik kadro şekillenmeye başladı.

AC/DC

AC/DC

Dünya çapında tanınan ve rock müziğin en ikonik gruplarından biri olan Avustralyalı rock grubu AC/DC'nin ismi, aslında elektrik terimlerinden türetilmiştir. AC, 'Alternating Current' yani 'Alternatif Akım' anlamına gelirken, DC 'Direct Current' yani 'Doğru Akım' anlamına gelir.

Bu terimler, elektrik akımının iki farklı türünü temsil eder. Bu isim önerisi, gitarist Angus Young'ın kardeşi Margaret Young tarafından gelmiştir. Margaret, bir dikiş makinesinin üzerinde AC/DC ibaresini görünce, bu ismin grubun çılgın ve tempolu müziğine çok uygun olacağını düşünmüştür.

Black Sabbath

Black Sabbath

1968'de İngiltere'nin Birmingham şehrinde kurulan heavy metal müziğin öncülerinden Black Sabbath, aslında, 'Polka Tulk Blues Band' adıyla ortaya çıktı. Ancak, grup üyeleri bu ismin grubun müzik tarzını tam olarak yansıtmadığını düşündü ve isimlerini 'Earth' olarak değiştirdiler. Ancak, 'Earth' ismi de grup için pek uygun değildi. Çünkü bir başka İngiliz grubunun adıyla çakışıyordu.

Bu durum, grubun ismini bir kez daha değiştirmesine neden oldu. İşte bu noktada, grubun vokalisti Ozzy Osbourne'nun da dahil olduğu grup üyeleri, İtalyan yönetmen Mario Bava'nın 1963 tarihli korku filmi 'Black Sabbath'tan ilham alarak grubun ismini 'Black Sabbath' olarak değiştirdiler. Bu değişiklik, grubun müzik tarzı ve imajıyla daha uyumlu oldu.

Linkin Park

Linkin Park
unbelievable-facts.com

1996'da kurulan Amerikalı rock grubu Linkin Park, ilk başta 'Xero' adını kullandı. Daha sonra vokalist değişimi (Chester Bennington’un katılması) sonrası müzik tarzları farklılaştı ve grup kendine yeni bir isim aradı ve 'Hybrid Theory' ismini tercih ettiler. Ancak, bir başka grupla isim çakışması nedeniyle, bu ismi de kullanamadılar.

Sonunda, grubun üyelerinden Chester Bennington Santa Monica'da bulunan ve evine giderken her gün önünden geçtiği “Lincoln Park' tabelasından esinlendi. Ancak, bu ismin internet alan adını almak çok pahalı olduğu için, ismi 'Linkin Park' olarak değiştirdiler ve adlarını dünyaya duyurdular.

Coldplay

Coldplay

1996 yılında Londra'da kurulan ve dünya çapında büyük başarılar elde eden İngiliz rock grubu Coldplay, ilk başta “Starfish” adıyla kurulmuştu. Daha sonra, arkadaşları Tim Crompton (bir başka yerel grubun üyesi) onlara “Coldplay” adını önerdi.

Bu isim, aslında Crompton’ın kullanmayı düşündüğü ama sonra fazla “melankolik” bulduğu için vazgeçtiği bir isimdi. “Coldplay” kelimesi ise Philip Horky’nin “Child’s Reflections: Cold Play” adlı şiir kitabından geliyordu.

System of a Down

System of a Down

System of a Down, 90'lı yılların sonunda kuruldu. Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi bulunan Amerikalı rock grubun ismi, grubun gitaristi Daron Malakian bir şiirinden geliyor. Şiirde, 'Victims of a Down' ifadesi geçiyor. Grup üyeleri, bu ifadenin anlamını ve çağrışımlarını beğenirler ancak daha geniş bir kitleye hitap etmek için 'System' kelimesini kullanmayı tercih ettiler. Böylece 'System of a Down' ismi ortaya çıktı.

Slayer

Slayer

Amerikalı thrash metal grubu Slayer, 1981 yılında gitaristler Kerry King ve Jeff Hanneman, davulcu Dave Lombardo ve vokalist/basçı Tom Araya tarafından kuruldu. Grup, başlangıçta 'satanik thrash metal' tarzında bir imaj oluşturmayı hedefledi. Bu yüzden kısa, vurucu ve ürpertici bir isim peşindeydiler. Grubun ismi ise King ve Hanneman'ın bir otomobil dergisinde gördükleri bir kelime olan 'Slayer'dan esinlenerek oluşturuldu. 

Bu kelime, Türkçe'ye 'katliamcı ya da cellat' olarak çevrilebilir. Slayer, ilk yıllarında Iron Maiden ve Judas Priest gibi grupların etkisi altında kaldı. Ancak, daha sonra kendi tarzlarını oluşturarak, thrash metalin öncü gruplarından biri haline geldiler.

Metallica

Metallica

Metallica'nın ismi, grubun kurucu üyeleri James Hetfield ve Lars Ulrich tarafından çok beğenilerek belirlendi. Ancak, bu ismin ortaya çıkış hikayesi oldukça ilginçtir. 

Çünkü Metallica ismi, aslında ilk başta bir metal müzik dergisi için düşünülmüştü. Lars Ulrich'ın yakın arkadaşı Ron Quintana, bir metal müzik dergisi çıkarmayı planlıyordu ve dergi için bir isim arıyordu. Quintana, Ulrich'a iki isim önerdi: 'Metallica' ve 'Metal Mania'. Ulrich, Quintana'ya 'Metal Mania' ismini kullanmasını önerdi. Metallica ismi ise grubun oldu! Grubun logosu ise James Hetfield tarafından tasarlandı.

Rammstein

Rammstein

Rammstein, dünya çapında tanınan bir Alman metal grubudur. Grubun ismi ise bir uçak kazasının meydana geldiği Almanya'nın Ramstein-Miesenbach kentinden gelmektedir. 1988 yılında, kentte düzenlenen bir hava gösterisi sırasında İtalyan hava kuvvetleri uçakları çarpışmış ve bu kaza sonucunda 70'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir. 

Grubun adı bu trajik olaydan esinlenilerek konulmuştur. Ancak grup ismini belirlerken 'Ramstein' yerine 'Rammstein' şeklinde yazmayı tercih etti. Bu sayede, fazladan yazılan bir 'm' harfi ile isimde karışıklık olmayacaktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın