Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi
Sohbetleri renklendirecek, konuşma anlarında sessizliği yırtacak ve bilgi dolu cümlelerle etrafınızdaki herkesi hayrete düşürecek birbirinden ilginç 15 bilgiyi sizin için derledik. Bir sonraki buluşmada, arkadaşlarla kahve molasında ya da aile yemeğinde, konuşma aniden durduğunda; cebinizden çıkaracağınız bu bilgilerle herkesi büyüleyeceksiniz.
Rock müzik efsanelerinin isimlerinin ardındaki hikayelerden komplo teorilerine, ilişkilerin son trendlerinden hayvanlar alemine her şey burada!
İşte, her sohbeti canlandıracak 15 ilginç bilgi
1. Aşka Zarar 9 Şey! İlişki Uzmanları Partnerinizle Paylaşmamanız Gerekenleri Açıkladı!
2. Köpekler Kanser Olan Bir İnsanı Anlayabilir mi?
3. Yeni İlişki Trendi Alarmı! İlişkilerde “Roaching” Ne Demek?
4. Hamam Böcekleri Nükleer Savaştan Sağ Çıkabilir mi?
5. Umumi Tuvaletlerde Tuvalet Kağıdı Sermek Bakterilerden Korur mu?
6. Sizden Hoşlanmayan Birini Nasıl Anlarsınız? Flört Koçu Uyardı: Bu Davranışları Yapıyorsa Koşarak Uzaklaşın!
7. Finlandiya’da Yeni Bir “Mavi Bölge” mi Bulundu? Uzun Yaşamın Sırrı Araştırılıyor
8. Yavru Hayvanların Neden Genelde Benekleri Olur?
9. Orta Çağa Dönüş: İnternet Tüm Dünyada Bir Günlüğüne Çökse Neler Yaşanırdı?
10. The Beatles’tan Metallica’ya: Efsane Rock Gruplarının İsimleri Nereden Geliyor?
11. NASA Açıkladı: Mars'ta Şimdiye Kadarki En Net "Yaşam İzi" Bulundu!
12. Kedilerin Kapı Eşiğinde Yatmasının Şaşırtan Sebepleri
13. Yarasaların Baş Aşağı Uyumasının Sebebi Meğerse Buymuş!
14. Kediler Tüy Renklerine Göre Evimizin Enerjisini Nasıl Etkiliyor?
15. Antik Zamanlarda Tuz Neden Altın Değerindeydi? Maaş Olarak Bile Verilmiş!
