Yarasaların Baş Aşağı Uyumasının Sebebi Meğerse Buymuş!
Hiç yarasaların neden uyurken baş aşağı durduğunu düşündünüz mü? Bu sıra dışı uyku pozisyonu, onları diğer tüm memelilerden ayırıyor. İlk bakışta rahatsız görünebilir, hatta tehlikeli bile sanılabilir. Oysa yarasalar için bu durum oldukça doğal. Peki bu tuhaf alışkanlığın ardında hangi sebepler var?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evrimsel geçmişleri onları baş aşağı uyumaya yöneltti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bacak yapıları yere basmaya uygun değil.
Baş aşağı uyumak yarasalar için hem enerji hem güvenlik avantajı sağlar.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın