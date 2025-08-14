Yumurtaların Üstündeki Bu Beyaz Şey Tam Olarak Ne?

Her yumurtada iki adet chalaza bulunur. Bunlar, yumurtanın sarısını kabuğun iç zarıyla iki uçtan bağlayan spiral şeklinde bantlardır. Bu sayede sarı kısım yumurta içinde sabit kalır, çalkalanmaz ve zarar görmez. Spiral yapılar birbirine zıt yönlerde bükülüdür, bu da çözülmelerini ve sarının yerinden oynamasını engeller. Yumurtayı çalkaladığınızda sarının içeride yüzmemesinin sebebi bu yapılardır.

Chalaza’nın belirgin olması, genellikle yumurtanın taze ve kaliteli olduğunun işaretidir. Amerikan Yumurta Kurulu’na göre AA ve A sınıfı yumurtalarda chalaza belirgin, B sınıfında ise ya küçüktür ya da tamamen yoktur.