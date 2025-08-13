Kendi Sesimizi Kayıttan Dinleyince Neden Bambaşka Duyarız?

Konuşma sırasında üretilen ses, kulağa iki farklı yolla ulaşıyor. İlki hava yolu iletimidir. Ses dalgaları havada ilerleyerek kulak kanalına giriyor, kulak zarına çarpıyor ve titreşimler çekiç, örs ve üzengi kemiklerine iletiliyor. Buradan salyangoz biçimindeki kokleaya aktarılıyor, sıvı dalgaları sinir uçlarını harekete geçiriyor ve bu titreşimler elektrik sinyallerine dönüştürülüyor. İşitme siniri bu sinyalleri beyne iletiyor ve ses olarak algılanmalarını sağlıyor.

İkincisi kemik yolu iletimidir. Bu yöntemde titreşimler doğrudan kafatasının şakak kemiğinden kokleaya ulaşıyor. Ses, havadan değil kemikten iletildiği için tınısı değişiyor. Günlük konuşmada bu iki yol aynı anda çalışıyor; bu da sesi hem derin hem tok hissettiren bir etki yaratıyor. Ancak kayıt dinlendiğinde yalnızca hava yolu iletimi devreye giriyor ve işte bu yüzden duyulan ses farklı geliyor.