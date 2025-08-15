Kedilerin Kapı Eşiğinde Yatmasının Şaşırtan Sebepleri

Yine de her zaman böyle olmaz çünkü kapı açıldığında bazı kediler eşiği geçmez ve durumu yalnızca kontrol etmekle yetinir. Kediler tetikte yaşayan avcılardır ve çevrede ne olup bittiğini bilme ihtiyacı yüksektir. Kapının ardını görmek onların plan yapma dürtüsünü sakinleştirir.

İç mekanda yaşayan kedilerde bu merak kaçış girişimlerine de dönebilir. Bu nedenle kapı açıldığında hızlı davranmak ve merak kaynaklı hamleleri boşa çıkarmak önem taşır. Bazı durumlarda kapıyı kısa süreli açmak bile merakı giderir ve kedi yerine geri döner.