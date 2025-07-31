Kediler Neden Betonda Yatmayı Bu Kadar Çok Seviyor?
Instagram ya da TikTok’ta kedilerin betonla garip bir aşk yaşadığı videolara mutlaka denk gelmişsindir. Hatta bazı kedi sahipleri, sırf bu yüzden yapı marketten beton döşeme taşı alıp eve getirmeye başlamış durumda. Kediler üzerine oturuyor, kokluyor, kaşıyor ve saatlerce başında bekliyor. Peki bu beton sevdası nereden geliyor olabilir? İşin içinde biraz merak, biraz da içgüdüsel davranışlar var gibi duruyor. Bilim net bir yanıt veremese de bazı güçlü tahminleri var.
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Kediler farklı yüzeyleri keşfetmeye bayılır.
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Soğuk mu sıcak mı? Betonun hava durumuna göre işlevi değişiyor.
Betonun sadece malzemesi değil, şekli de kedilerin ilgisini çekiyor olabilir.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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