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Kediler Neden Betonda Yatmayı Bu Kadar Çok Seviyor?

Kediler Neden Betonda Yatmayı Bu Kadar Çok Seviyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.07.2025 - 22:02

Instagram ya da TikTok’ta kedilerin betonla garip bir aşk yaşadığı videolara mutlaka denk gelmişsindir. Hatta bazı kedi sahipleri, sırf bu yüzden yapı marketten beton döşeme taşı alıp eve getirmeye başlamış durumda. Kediler üzerine oturuyor, kokluyor, kaşıyor ve saatlerce başında bekliyor. Peki bu beton sevdası nereden geliyor olabilir? İşin içinde biraz merak, biraz da içgüdüsel davranışlar var gibi duruyor. Bilim net bir yanıt veremese de bazı güçlü tahminleri var.

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Kediler farklı yüzeyleri keşfetmeye bayılır.

Kediler farklı yüzeyleri keşfetmeye bayılır.

Tıpkı bazılarının kartonu, bazılarının halıyı ya da ağacı tercih etmesi gibi, beton da onlar için dokunsal bir deneyim sunuyor. Sert, gözenekli ve pütürlü yüzeyi sayesinde patileriyle yoklamaya, tırmalamaya ve hatta üzerine sürtünerek kokularını bırakmaya elverişli bir zemin haline geliyor. Bazı kediler bu yüzeyde sırtlarını kaşıyarak rahatlayabiliyor.

Betonun gözenekli yapısı, onların feromonlarını bırakması için adeta biçilmiş kaftan. Yüzlerini, yanaklarını ve vücutlarını beton yüzeye sürterek orayı “benim alanım” ilan ederler. Üstelik bu davranış sadece evdeki diğer hayvanlara değil, dış dünyaya da mesajdır. “Burası bana ait, ben buradaydım” demenin en doğal yolu, o beton bloğun üstünde biraz vakit geçirmektir.

Soğuk mu sıcak mı? Betonun hava durumuna göre işlevi değişiyor.

Soğuk mu sıcak mı? Betonun hava durumuna göre işlevi değişiyor.

Betonun yapısı, bulunduğu ortama göre sıcaklığı tutma veya soğutma özelliğine sahiptir. Güneş altında kalmış bir beton blok, kış aylarında sıcacık alan sunabilirken, yazın gölgede kalan beton serin bir zemin haline gelir. Bu da kedilere doğal bir ısı yatağı sağlar. 

Aynı şekilde kışın ısınmak isteyen bir kedi, güneşte ısınmış betonu tercih eder. Bu yüzeyin ısıyı yavaşça iletmesi, onların kısa süreli şekerlemeleri için ideal ortamı yaratır.

Betonun sadece malzemesi değil, şekli de kedilerin ilgisini çekiyor olabilir.

Betonun sadece malzemesi değil, şekli de kedilerin ilgisini çekiyor olabilir.

Özellikle dikdörtgen ya da kare formundaki beton bloklar, kutulara olan sevgilerinin düz yüzey versiyonu gibi düşünülebilir. Kediler içgüdüsel olarak sınırlı alanlara oturmayı sever; bu alanlar onlara güvenlik hissi verir. Beton plakların şekli de benzer bir psikolojik etki yaratabilir. 

Araştırmalara göre, kediler sadece betonla değil, şekli benzer her yeni objeyle de ilgilenmeye eğilimlidir. Ne diyebiliriz ki, bunların da her şey bi' tuhaf!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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