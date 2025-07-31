Kediler Neden Betonda Yatmayı Bu Kadar Çok Seviyor?

Tıpkı bazılarının kartonu, bazılarının halıyı ya da ağacı tercih etmesi gibi, beton da onlar için dokunsal bir deneyim sunuyor. Sert, gözenekli ve pütürlü yüzeyi sayesinde patileriyle yoklamaya, tırmalamaya ve hatta üzerine sürtünerek kokularını bırakmaya elverişli bir zemin haline geliyor. Bazı kediler bu yüzeyde sırtlarını kaşıyarak rahatlayabiliyor.

Betonun gözenekli yapısı, onların feromonlarını bırakması için adeta biçilmiş kaftan. Yüzlerini, yanaklarını ve vücutlarını beton yüzeye sürterek orayı “benim alanım” ilan ederler. Üstelik bu davranış sadece evdeki diğer hayvanlara değil, dış dünyaya da mesajdır. “Burası bana ait, ben buradaydım” demenin en doğal yolu, o beton bloğun üstünde biraz vakit geçirmektir.