Sıcakta Terlemeyen Kediler Kendilerini Nasıl Serin Tutuyor?
Yazın kavurucu sıcaklarında insanlar terler, köpekler solur... Peki ya kediler? Genellikle gölgede kıpırdamadan yatan bu minik dostlarımız, gerçekten hiç serinleme ihtiyacı hissetmiyor mu? Aslında oldukça akıllı yöntemleri var. Vücut ısılarını sabit tutmak için farklı fiziksel sistemleri devreye sokuyorlar. Üstelik bu yöntemler terlemeyle de sınırlı değil. Gelin birlikte kedilerin sıcakta nasıl başa çıktığına bakalım.
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Kediler terlemez ama buharlaşma yoluyla serinler.
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Serin zeminler ve gölge, bilinçli tercihlerin sonucu.
Kedinizin tüylerini tıraş ettirmek serinletmez, hatta zararlı olabilir.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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