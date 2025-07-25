Sıcakta Terlemeyen Kediler Kendilerini Nasıl Serin Tutuyor?

Kedilerin gün boyu banyo fayansında veya mutfak zemininde yayılması tesadüf değildir. Bu davranış 'iletim' adı verilen bir fiziksel mekanizmayla ilgilidir. Vücut sıcaklıkları çevredeki daha serin yüzeylere temas yoluyla aktarılır. Bu yöntem, özellikle ev içindeki seramik ve taş gibi yüzeylerde oldukça etkili olur.

Ayrıca fiziksel efor harcamaktan kaçınarak serin kalırlar. Dışarıda koşturup ısınmak yerine gölgeye çekilip vücut enerjisini korumak, kedilerin içgüdüsel olarak uyguladığı bir hayatta kalma stratejisidir.