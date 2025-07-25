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Sıcakta Terlemeyen Kediler Kendilerini Nasıl Serin Tutuyor?

Sıcakta Terlemeyen Kediler Kendilerini Nasıl Serin Tutuyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.07.2025 - 16:49

Yazın kavurucu sıcaklarında insanlar terler, köpekler solur... Peki ya kediler? Genellikle gölgede kıpırdamadan yatan bu minik dostlarımız, gerçekten hiç serinleme ihtiyacı hissetmiyor mu? Aslında oldukça akıllı yöntemleri var. Vücut ısılarını sabit tutmak için farklı fiziksel sistemleri devreye sokuyorlar. Üstelik bu yöntemler terlemeyle de sınırlı değil. Gelin birlikte kedilerin sıcakta nasıl başa çıktığına bakalım.

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Kediler terlemez ama buharlaşma yoluyla serinler.

Kediler terlemez ama buharlaşma yoluyla serinler.

Kedilerin ter bezleri sınırlıdır ve yalnızca patilerinde bulunur. Yazın yerde bıraktıkları nemli izler bu bezlerden gelen sıvıdır ama insanlardaki gibi bir serinletici etkisi yoktur. Asıl serinleme yöntemi tükürükle gerçekleşir. Kediler kendilerini yalayarak tüylerine tükürük yayar.

Bu sıvı buharlaştıkça, vücut yüzeyinden ısı çeker ve serinlik sağlar. İnsanların terle buharlaşma yoluyla serinlemesi gibi, kediler de tüyleri sayesinde kendi 'terleme sistemlerini' yaratır. Bu yüzden yaz aylarında kedilerin kendilerini daha sık temizlediğini fark edebilirsiniz.

Serin zeminler ve gölge, bilinçli tercihlerin sonucu.

Serin zeminler ve gölge, bilinçli tercihlerin sonucu.

Kedilerin gün boyu banyo fayansında veya mutfak zemininde yayılması tesadüf değildir. Bu davranış 'iletim' adı verilen bir fiziksel mekanizmayla ilgilidir. Vücut sıcaklıkları çevredeki daha serin yüzeylere temas yoluyla aktarılır. Bu yöntem, özellikle ev içindeki seramik ve taş gibi yüzeylerde oldukça etkili olur. 

Ayrıca fiziksel efor harcamaktan kaçınarak serin kalırlar. Dışarıda koşturup ısınmak yerine gölgeye çekilip vücut enerjisini korumak, kedilerin içgüdüsel olarak uyguladığı bir hayatta kalma stratejisidir.

Kedinizin tüylerini tıraş ettirmek serinletmez, hatta zararlı olabilir.

Kedinizin tüylerini tıraş ettirmek serinletmez, hatta zararlı olabilir.

Yaygın bir yanlış inanış, yazın kedilerin tıraş ettirilmesinin onları serin tutacağı yönündedir. Oysa uzmanlara göre bu işlem faydadan çok zarar getirir. Kaliforniya Üniversitesi'nden James H. Jones’un açıklamasına göre, kedi tüyleri yazın sıcaktan koruyan doğal bir bariyer görevi görür. Bu tüyler hem güneş ışığını yansıtarak cildi UV’ye karşı korur hem de su kaybını yavaşlatır.

Köpeklerin sıklıkla yaptığı ağız açık soluma (panting), kedilerde nadir görülen bir durumdur. Eğer kediniz dili dışarda ve hızlı nefes alıyorsa, bu ciddi bir ısınma belirtisidir. Normalde serinlemek için bu yönteme başvurmazlar. Kedinizin bu hareketi yaptığını fark ederseniz, hemen serin bir alana almalı, su içmesini sağlamalı ve gerekiyorsa veteriner desteği almalısınız. Kediler sıcağa oldukça dayanıklıdır ama aşırı durumlarda hızlı müdahale gerekebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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