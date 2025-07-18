Kedinizin Uzun Yıllar Yaşamasını İstiyorsanız Yapabileceğiniz Şeyler

Kediler rahatsızlandıklarında bunu gizlemekte oldukça başarılıdır. Bu yüzden düzenli veteriner kontrolleri hayati önem taşır. Yılda bir kez yapılan muayeneler, aşı takibi, pire-kene koruması ve gerekli kan testleri sayesinde birçok sağlık sorunu henüz başlamadan fark edilebilir. Üstelik tanıdık bir veterinerle uzun vadeli bir bağ kurmak, hem sizin hem kedinizin stresini azaltır.

Doğru ve dengeli besleyin

Kedinizin beslenmesi sadece mama kabını doldurmakla sınırlı olmamalı. Yüksek nem içeren, et ağırlıklı ve yaş mama destekli bir diyet sağlıklı yaşamın temel taşlarından biri. Sadece kuru mama ile beslemek yerine arada yaş mama eklemek böbrek sağlığını destekler. Birden fazla kediniz varsa her birinin ne kadar yediğini takip etmeli ve serbest beslemeye son vermelisiniz.