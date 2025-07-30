Bu Sıcaklarda Kedinizin Bayılmaması İçin 10 Etkili Serinletme Yöntemi!
Sıcak havalar yalnızca bizi değil, evdeki patili dostlarımızı da zorluyor. Kediler sıcaklık dengesini sağlamakta zorlanabiliyor ve bu durum iştahsızlık, halsizlik ve huzursuzluk gibi sorunlara yol açabiliyor. Özellikle yavru, yaşlı ya da kalp rahatsızlığı olan kediler bu havalardan daha çok etkileniyor. Bazı kedi ırklarıysa güneş yanığına karşı oldukça hassas. Peki bu sıcaklarda kedinizi nasıl rahatlatabilirsiniz? İşte serin ve sağlıklı kalmaları için bilmeniz gerekenler…
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Kedinizin su kabı daima taze ve dolu olmalı
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Evi serin tutun, gölge alanlar yaratın
Nemli bir bezle tüylerini ve patilerini silin
Soğuk su şişesi veya buz jelini yatağına yerleştirin
Beyaz ve tüysüz kediler güneş yanıklarına daha hassas
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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