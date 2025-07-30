Bu Sıcaklarda Kedinizin Bayılmaması İçin 10 Etkili Serinletme Yöntemi!

Yaz sıcağında kedilerin susuz kalmaması hayati önem taşıyor. Su kaplarını günde birkaç kez tazelemek, hatta içine birkaç buz eklemek oldukça etkili bir serinletme yöntemi olabilir. Kediniz musluktan su içmeyi seviyorsa bir su pınarı edinmek de su tüketimini artırabilir. Unutmayın, kediler genellikle az su içtikleri için bu dönemde onları teşvik edecek yöntemler büyük önem taşır.

Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmasına izin vermeyin

Kediniz normalde dışarı çıkıyorsa bile, 11.00 ile 16.00 arasındaki sıcak saatlerde onun evde kalmasını sağlamalısınız. Güneşin en yakıcı olduğu bu saatlerde dış ortamlar kedinizin vücut ısısını ciddi şekilde yükseltebilir. Gölge bir köşede uykusuna devam etmesi, sağlığı açısından çok daha güvenli olacaktır.