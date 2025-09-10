onedio
NASA Açıkladı: Mars'ta Şimdiye Kadarki En Net "Yaşam İzi" Bulundu!

Dilara Bağcı
10.09.2025 - 21:48

NASA, Perseverance isimli keşif aracını 2020 yılında Mars'ı keşfetmesi için fırlatmıştı. Bugün gelinen notada, Perseverance hedefine ulaştı ve Mars'ta bugüne kadarki en net yaşam izi keşfedildi!

Perseverance keşif aracının Mars'tan topladığı bir kayadaki 'leopar beneklerinin' eski bir yaşamın izleri olabileceği düşünülüyor. 

Gelin, bu heyecan verici gelişmenin derinliklerine beraber inelim.

NASA, Mars'taki en net yaşam izlerini keşfettiğini açıkladı.

NASA, 2020 yılında keşif amacıyla gönderilen Perseverance aracının, geçtiğimiz yıl Mars'ta topladığı örneklerin yaşam izine dair bir ipucu olduğunu duyurdu! Mars'taki bulgular, Nature dergisinde hakemli bir makale ile tüm dünyayla paylaşıldı. Fakat araştırmacılar, bu konuya dair daha fazla inceleme yapılması gerektiğinin de altını çiziyor.

Peki Mars'ta ne bulundu, bu ne anlama geliyor?

Mars'ta 'leopar benekleri' ve 'haşhaş tanelerine' benzeyen tuhaf işaretlere sahip bir kaya keşfedildi. Bu keşif, NASA tarafından Mars'a gönderilen Perseverance aracı tarafından yapıldı. Perseverance, bu keşfi yaptığında Jezero Krateri’nde bulunan 'Bright Angel' (Parıldayan Melek) isimli bir göl yatağını inceliyordu. Buluntuların yaşam izi olabileceği iddia edilmişti çünkü Dünya’da da bu işaretler, mikroskobik canlıların yıllar önceki etkinliklerinin bir işareti olarak kabul ediliyor!

'Cheyava Şelalesi' adı verilen kayaçta bulunan milimetrik boyutlardaki bu izler, kalsiyum sülfat tabakaları arasında bulundu. Kalsiyum sülfat ise bizler için suyun varlığına yani yaşamın olduğuna işaret ediyor.

Müjdeli haber, NASA'nın X hesabından şu şekilde paylaşıldı;

'Bir yıllık bilimsel incelemenin ardından, Perseverance gezgini tarafından toplanan bir kaya örneğinin potansiyel bir biyoizlek içerdiği doğrulandı. Bu örnek, Mars'ta eski mikrobiyal yaşamın kanıtını sunan şimdiye kadarki en iyi aday.'

