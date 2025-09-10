NASA Açıkladı: Mars'ta Şimdiye Kadarki En Net "Yaşam İzi" Bulundu!

NASA, 2020 yılında keşif amacıyla gönderilen Perseverance aracının, geçtiğimiz yıl Mars'ta topladığı örneklerin yaşam izine dair bir ipucu olduğunu duyurdu! Mars'taki bulgular, Nature dergisinde hakemli bir makale ile tüm dünyayla paylaşıldı. Fakat araştırmacılar, bu konuya dair daha fazla inceleme yapılması gerektiğinin de altını çiziyor.

Peki Mars'ta ne bulundu, bu ne anlama geliyor?

Mars'ta 'leopar benekleri' ve 'haşhaş tanelerine' benzeyen tuhaf işaretlere sahip bir kaya keşfedildi. Bu keşif, NASA tarafından Mars'a gönderilen Perseverance aracı tarafından yapıldı. Perseverance, bu keşfi yaptığında Jezero Krateri’nde bulunan 'Bright Angel' (Parıldayan Melek) isimli bir göl yatağını inceliyordu. Buluntuların yaşam izi olabileceği iddia edilmişti çünkü Dünya’da da bu işaretler, mikroskobik canlıların yıllar önceki etkinliklerinin bir işareti olarak kabul ediliyor!

'Cheyava Şelalesi' adı verilen kayaçta bulunan milimetrik boyutlardaki bu izler, kalsiyum sülfat tabakaları arasında bulundu. Kalsiyum sülfat ise bizler için suyun varlığına yani yaşamın olduğuna işaret ediyor.