Kanlı Ay Tutulmasından En Çok Etkilenecek Burçlar: Dönüm Noktası Olacak

Gökçe Cici
06.09.2025 - 14:06

7 Eylül 2025’te gökyüzü sıra dışı manzaraya sahne olacak. Kanlı Ay Tutulması sırasında Ay, Dünya’nın gölgesine girerek bakır kırmızısı bir renge bürünecek. Bu tutulma astrologlara göre burçlar için de önemli. Kanlı Ay Tutulmaları sıradan dolunaylardan daha güçlü etkilere sahip ve adeta kozmetik reset işlevi görüyor. Gerçekleri açığa çıkarıyor, gizlenenleri ortaya koyuyor ve hayatımızda yeni başlangıçlara kapı aralıyor. 

Bu tutulmadan herkes nasibini alacak olsa da 4 burç için çok daha derin sonuçlar doğuracağı öngörülüyor.

Balık: Ruhsal yollar yeniden çiziliyor

Balık burçları için bu tutulma, hayatlarının önemli bir kavşağı anlamına geliyor. Mart 2023 ile Mayıs 2025 arasında öğrenilen dersler ve verilen mücadeleler, şimdi geri dönüyor. Balıkların karşısına geçmişte erteledikleri konular, karmasal sonuçlar ya da beklenmedik karşılaşmalar çıkabilir. 

Bu süreç, yaratıcılıklarını ve içsel sezgilerini güçlendirecek. Balık burçlarının kendi potansiyellerine güvenmeleri ve iç seslerini dinlemeleri bu dönemde büyük fark yaratacak.

Başak: Eskiyi bırakma ve yeniyi kucaklama zamanı

Başak burçları için tutulma, adeta bir temizlik etkisi taşıyor. Uzun zamandır taşınan duygusal yükler, inançlar ya da işlevini yitirmiş ilişkiler bu dönemde geride bırakılabilir. Tutulma aynı zamanda yeni ortaklıkların ve değerli bağlantıların da önünü açacak. 

Başak burçları için süreç, aynı zamanda yerine daha anlamlı ve uyumlu şeyleri koyma zamanı olacak. İş, aşk ya da sosyal çevre fark etmez, Başak için yeni kapılar açılıyor.

İkizler: Kariyer yolunda ani aydınlanmalar

İkizler burçları bu tutulmada kariyer ve iş yaşamına dair güçlü etkiler hissedecek. Aniden gelen fikirler ya da içsel sezgiler, uzun süredir çözülemeyen meselelerde netlik sağlayabilir. Uranüs’ün etkisiyle beklenmedik sürprizler yaşanabilir ancak İkizler’in uzun vadeli hedeflerini yeniden değerlendirmesi için bir fırsat. 

Tutulma aynı zamanda sorumlulukları ve kalıcı planları gündeme getirecek. İkizler burçlarının bu dönemde attığı adımlar, gelecek yılların temelini oluşturacak.

Yay: Ev ve kariyer arasında denge arayışı

Yay burçları için tutulma, ev ve iş arasında dengeyi yeniden kurma gerekliliğini öne çıkarıyor. Bu dönemde aile hayatı ile kariyer planları arasında seçimler yapmak gerekebilir. Jupiter’in koruyucu etkisiyle Yay burçları için bu kararlar olumlu sonuçlar doğuracak. 

Bazı Yay burçları ilişkilerinde önemli adımlar atabilir, bağlarını güçlendirebilir ya da netleşme yaşayabilir. Ev düzeni, iş hayatı ve özel ilişkilerde yeni bir sayfa açma fırsatı kapıda olacak.

