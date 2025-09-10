Yazcılar Müjde! Yarından İtibaren Havalar Yeniden Isınıyor

Eylül ayının gelmesiyle yaz sıcaklarını yavaş yavaş geride bıraktık. 2025 yazında, tüm zamanların sıcaklık rekorları kırılmış ve tüm Türkiye resmen kavrulmuştu. Asfalt sıcaklığının 50 dereceyi aştığı megakent İstanbul başta olmak üzere pek çok kentimizde zor anlar yaşanmıştı. Eylül ayının gelmesiyle sıcaklıklar mevsim normallerine döndü.

Yazcılara müjde ise Meteoroloji'den geldi. Metoroloji'nin tahminlere göre, 11 Eylül Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar yeniden artacak.

Peki hangi illerimizde sıcaklıklar artıyor?