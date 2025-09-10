Yazcılar Müjde! Yarından İtibaren Havalar Yeniden Isınıyor
Eylül ayının gelmesiyle yaz sıcaklarını yavaş yavaş geride bıraktık. 2025 yazında, tüm zamanların sıcaklık rekorları kırılmış ve tüm Türkiye resmen kavrulmuştu. Asfalt sıcaklığının 50 dereceyi aştığı megakent İstanbul başta olmak üzere pek çok kentimizde zor anlar yaşanmıştı. Eylül ayının gelmesiyle sıcaklıklar mevsim normallerine döndü.
Yazcılara müjde ise Meteoroloji'den geldi. Metoroloji'nin tahminlere göre, 11 Eylül Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar yeniden artacak.
Peki hangi illerimizde sıcaklıklar artıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteoroloji'den şaşırtan haber geldi: Havalar yeniden ısınacak!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte yarınki hava durumu;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın