Yazcılar Müjde! Yarından İtibaren Havalar Yeniden Isınıyor

Yazcılar Müjde! Yarından İtibaren Havalar Yeniden Isınıyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
10.09.2025 - 16:40

Eylül ayının gelmesiyle yaz sıcaklarını yavaş yavaş geride bıraktık. 2025 yazında, tüm zamanların sıcaklık rekorları kırılmış ve tüm Türkiye resmen kavrulmuştu. Asfalt sıcaklığının 50 dereceyi aştığı megakent İstanbul başta olmak üzere pek çok kentimizde zor anlar yaşanmıştı. Eylül ayının gelmesiyle sıcaklıklar mevsim normallerine döndü. 

Yazcılara müjde ise Meteoroloji'den geldi. Metoroloji'nin tahminlere göre, 11 Eylül Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar yeniden artacak.

Peki hangi illerimizde sıcaklıklar artıyor?

Meteoroloji'den şaşırtan haber geldi: Havalar yeniden ısınacak!

Meteoroloji'den şaşırtan haber geldi: Havalar yeniden ısınacak!

Eylül ayının gelmesiyle sıcaklıklar mevsim normallerine döndü. Hatta yer yer sıcaklıkların, mevsim normallerinin altında seyrettiği bile görüldü. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, hava sıcaklıkları bugünden itibaren özellikle batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak ve mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Ege ve Akdeniz kıyılarında 3 ila 5 derece sıcaklık artışı yaşanacak. Bu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 

Öte yandan kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, KarsArdahan çevreleri, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

İşte yarınki hava durumu;

İşte yarınki hava durumu;

11 Eylül perşembe hava durumuna göre, bazı illerimizde gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyor. 

Bölge geneli parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah saatlerinde pus yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu

Az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

12 Eylül Cuma günü ise bazı il merkezlerinde hava sıcaklığının 39 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor. Öte yandan en düşük hava sıcaklığı ise 18 derece olacak.

