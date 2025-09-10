ABD Kongresi’nde İzletilen Gizemli Video: Füze UFO’ya Çarptı, Hiçbir Şey Olmadı
ABD Kongresi’nde Missouri Temsilcisi Eric Burlison tarafından yayınlanan video UFO tartışmalarını yeniden alevlendirdi. 2024 yılında çekilen görüntülerde iddiaya göre Yemen açıklarında gökyüzündeki bir cisim ABD’ye ait insansız hava aracından atılan Hellfire (Cehennem Ateşi) füzesi ile vuruldu. Füzenin isabet etmesine rağmen tanımlanamayan cisim yoluna devam etti. ABD Savunma Bakanlığı kaynakları ise olayla ilgili açıklama yapamayacaklarını söyledi.
ABD Kongresi’nde “Tanımlanamayan Anomalik Olaylar” (UAP) oturumu düzenlendi.
ABD Kongresi’nde izlettirilen UFO görüntüsü 👇
