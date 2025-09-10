onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ABD Kongresi’nde İzletilen Gizemli Video: Füze UFO’ya Çarptı, Hiçbir Şey Olmadı

ABD Kongresi’nde İzletilen Gizemli Video: Füze UFO’ya Çarptı, Hiçbir Şey Olmadı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.09.2025 - 09:03

ABD Kongresi’nde Missouri Temsilcisi Eric Burlison tarafından yayınlanan video UFO tartışmalarını yeniden alevlendirdi. 2024 yılında çekilen görüntülerde iddiaya göre Yemen açıklarında gökyüzündeki bir cisim ABD’ye ait insansız hava aracından atılan Hellfire (Cehennem Ateşi) füzesi ile vuruldu. Füzenin isabet etmesine rağmen tanımlanamayan cisim yoluna devam etti. ABD Savunma Bakanlığı kaynakları ise olayla ilgili açıklama yapamayacaklarını söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD Kongresi’nde “Tanımlanamayan Anomalik Olaylar” (UAP) oturumu düzenlendi.

ABD Kongresi’nde “Tanımlanamayan Anomalik Olaylar” (UAP) oturumu düzenlendi.

Kongrenin Missouri Temsilcisi Eric Burlison, nereden eline geçtiğini açıklamadığı bir video paylaştı. Görüntülerin insansız hava aracı tarafından çekildiği, gökyüzünde hızla hareket eden bir cisme füze ateşlendiği ve çarpan füzeye rağmen cismin yoluna devam ettiği iddia edildi.

Oturuma tanık olarak katılan araştırmacı gazeteci George Knapp da, “Hellfire füzesinin UFO’ya çarpıp sekmesi anı bu. Ve yoluna devam ediyor” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

ABD Kongresi’nde izlettirilen UFO görüntüsü 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın