ABD Kongresi’nde İzletilen Gizemli Video: Füze UFO’ya Çarptı, Hiçbir Şey Olmadı

Kongrenin Missouri Temsilcisi Eric Burlison, nereden eline geçtiğini açıklamadığı bir video paylaştı. Görüntülerin insansız hava aracı tarafından çekildiği, gökyüzünde hızla hareket eden bir cisme füze ateşlendiği ve çarpan füzeye rağmen cismin yoluna devam ettiği iddia edildi.

Oturuma tanık olarak katılan araştırmacı gazeteci George Knapp da, “Hellfire füzesinin UFO’ya çarpıp sekmesi anı bu. Ve yoluna devam ediyor” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.