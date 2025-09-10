onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Meteoroloji Saat Verdi! 9 Kente Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Saat Verdi! 9 Kente Sağanak Yağış Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.09.2025 - 08:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 Eylül hava tahmin haritasını paylaştı. 9 kentte sağanak yağış beklendiğini açıklayan Meteoroloji, saat vererek uyardı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte saat saat 10 Eylül Çarşamba Meteoroloji haritası.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10 Eylül Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?

10 Eylül Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 Eylül Çarşamba hava durum raporunu yayımladı. Meteoroloji 9 kente saat vererek yağış uyarısı yaptı. 

Yapılan uyarıda, 'Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor' denildi.

Meteoroloji saat vererek uyardı.

Meteoroloji saat vererek uyardı.

Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre saat 12.00-18.00 arası Bartın, Sinop, Samsun, Amasya, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Erzurum'da sağanak yağış bekleniyor. Saat 18.00-24.00 arası ise yağışlar Bartın, Sinop, Samsun’da devam edecek. 

Hava sıcaklığı ise Ege ve Akdeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artacak. Diğer bölgelerde değişiklik yaşanmayacak. diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İl il hava sıcaklıkları şöyle:

İl il hava sıcaklıkları şöyle:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 34°C

Az bulutlu

MANİSA , 35°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın