Meteoroloji Saat Verdi! 9 Kente Sağanak Yağış Uyarısı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 34°C

Az bulutlu

MANİSA , 35°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı