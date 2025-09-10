Dışişleri Bakanlığı’ndan Seyahat Uyarısı: “O Ülkeye Seyahat Etmekten Kaçının”
Nepal’de sosyal medyaya erişim yasağını protesto eden binlerce kişi meydanlara indi. 19 kişi polis müdahalesi nedeniyle yaşamını yitirince protestolar ikinci gününde şiddetlendi. Dışişleri Bakanlığı’ndan ise Nepal’e seyahat uyarısı geldi. Yapılan açıklamada Nepal'e seyahat etmek kaçınılması gerektiği belirtildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nepal’de vatandaşlar kararları protesto etmek için sokağa indi. Protestolar şiddetlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dışişleri Bakanlığı'ndan Nepal'e seyahat uyarısı geldi.
Öte yandan parlamento binasının ateşe verildiği anlar böyle kaydedildi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın