onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Dışişleri Bakanlığı’ndan Seyahat Uyarısı: “O Ülkeye Seyahat Etmekten Kaçının”

Dışişleri Bakanlığı’ndan Seyahat Uyarısı: “O Ülkeye Seyahat Etmekten Kaçının”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.09.2025 - 07:42

Nepal’de sosyal medyaya erişim yasağını protesto eden binlerce kişi meydanlara indi. 19 kişi polis müdahalesi nedeniyle yaşamını yitirince protestolar ikinci gününde şiddetlendi. Dışişleri Bakanlığı’ndan ise Nepal’e seyahat uyarısı geldi. Yapılan açıklamada Nepal'e seyahat etmek kaçınılması gerektiği belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nepal’de vatandaşlar kararları protesto etmek için sokağa indi. Protestolar şiddetlendi.

Nepal’de vatandaşlar kararları protesto etmek için sokağa indi. Protestolar şiddetlendi.

Nepal’de protestolar şiddetleniyor. Sosyal medya erişim yasağına tepki gösteren binlerce kişi sokağa indi. Polisin sert müdahalesi nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, 400’ün üstünde kişi yaralandı. Nepal Başbakanı Sharma Oli, Nepal İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari istifa etti. Eski başbakanlardan Jhalanath Khanal’ın eşi Rajyalaxmi Chitrakar ise protestocuların yaktığı evde hayatını kaybetti. Hükümet sosyal medya yasağının yakında kaldırılacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nepal'e seyahat uyarısı geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nepal'e seyahat uyarısı geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Nepal’deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz etmektedir. Bu çerçevede; vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Nepal’e seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir. Gelişmelere dair müteakip duyuruların Nepal’e akredite Yeni Delhi Büyükelçiliğimizin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinde yarar bulunmaktadır.'

Bakanlık, ihtiyaç halinde aşağıdaki acil durum hattı numaralarına ulaşılmasının mümkün olduğunu da belirtti.

  • Yeni Delhi Büyükelçiliği: +91 920 532 12 35

  • Nepal Fahri Konsolosluğu: +977 980 812 56 96

  • Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29

Öte yandan parlamento binasının ateşe verildiği anlar böyle kaydedildi:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın