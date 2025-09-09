onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Nepal’de Şiddetli Protestolar: Eski Başbakanın Eşi Yanarak Hayatını Kaybetti

Nepal’de Şiddetli Protestolar: Eski Başbakanın Eşi Yanarak Hayatını Kaybetti

Nepal
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.09.2025 - 20:28

Nepal’de sosyal medya yasakları sonrasında başlayan protestolar kontrolden çıktı. Nepal Başbakanı Sharma Oli istifa ederken, eski başbakanlardan Jhalanath Khanal’ın eşi Rajyalaxmi Chitrakar’ın protestocuların yaktığı evde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güney Asya ülkesi Nepal’de 8 Eylül’de başlayan protestolar şiddetini artırarak devam ediyor.

Güney Asya ülkesi Nepal’de 8 Eylül’de başlayan protestolar şiddetini artırarak devam ediyor.

Ülkede yaşayan gençler, yolsuzluk, işsizlik ve sosyal medya yasakları sonrasında eylemlere başlamıştı. Göstericiler parlemento binasını ateşe verirken, Maliye Bakanı Bishnu Paudel’in protestocular tarafından dövüldüğü görüntüler ortaya çıkmıştı.

Nepal Başbakanı Sharma Oli’nin istifa etmesi de olayları yatıştırmadı.

Eski başbakanın eşi yanarak hayatını kaybetti iddiası

Eski başbakanın eşi yanarak hayatını kaybetti iddiası

Yerel medya Khabarhub’un haberine göre, başkent Katmandu’nun seçkin semtlerinden Dallu’da protestocular eski başbakan Jhalanath Khanal’ın eşi Rajyalaxmi Chitrakar’ı evinin içine kilitleyerek ateşe verdi. Kirtipur Yanık Hastanesi’ne ağır yaralı olarak kaldırılan Chitrakar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
32
13
9
3
3
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın