Nepal’de Şiddetli Protestolar: Eski Başbakanın Eşi Yanarak Hayatını Kaybetti
Nepal’de sosyal medya yasakları sonrasında başlayan protestolar kontrolden çıktı. Nepal Başbakanı Sharma Oli istifa ederken, eski başbakanlardan Jhalanath Khanal’ın eşi Rajyalaxmi Chitrakar’ın protestocuların yaktığı evde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Güney Asya ülkesi Nepal’de 8 Eylül’de başlayan protestolar şiddetini artırarak devam ediyor.
Eski başbakanın eşi yanarak hayatını kaybetti iddiası
