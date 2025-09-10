onedio
Gazze Filosuna Yeni Saldırı: İHA'yla Vurdular!

Gazze Filosuna Yeni Saldırı: İHA'yla Vurdular!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.09.2025 - 07:15

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'ndaki bir gemiye yine saldırı düzenlendi. İsrail bu kez gemiye insansız hava aracı (İHA) ile saldırdı. O saldırı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

O anlar böyle görüntülendi:

Küresel Sumud Filosu'ndaki gemiye dron saldırısı.

Küresel Sumud Filosu'ndaki gemiye dron saldırısı.

İsrail’in ablukasını kırmak için Küresel Sumud Filosu’ndaki gemi 31 Ağustos’ta İspanya’dan yola çıktı. Gemiye İHA saldırısı düzenlendi. 

İHA saldırısında kimse zarar görmezken, saldırı kameralar tarafından kaydedildi. 

Teknedeki aktivistlerden Leyla Hegazy, saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Hegazy, “Gece nöbetim yeni bitmişti, bu yüzden yatmaya gittim çünkü saat ikide tekrar kalkmam gerekiyordu. Diğer nöbet yeni başlamıştı ve birinin 'dron' diye bağırdığını duyduk ve içeri koştuk, yeleğimi giydim” dedi.

Kimse zarar görmedi.

Kimse zarar görmedi.

Filo yönetimi tarafından yayımlanan bir videoda konuşan filonun yöneticilerinden Nebil Şenufi, 'Gemide kimse zarar görmedi, yalnızca geminin ön kısmında küçük çaplı hasar meydana geldi. Bu beklenen bir durumdu ancak bunu Sidi Busaid’de değil, açık denizde öngörüyorduk' ifadelerini kullanmıştı.

