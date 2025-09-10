Gazze Filosuna Yeni Saldırı: İHA'yla Vurdular!

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'ndaki bir gemiye yine saldırı düzenlendi. İsrail bu kez gemiye insansız hava aracı (İHA) ile saldırdı. O saldırı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.