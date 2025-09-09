onedio
Manken Şevval Şahin Resmi Hizmete Mahsus Araçta Görülmüştü: Şoföre "Resmi Belgede Sahtecilik" Suçlaması

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.09.2025 - 23:35

Ünlü manken Şevval Şahin’in bir mekandan çıkarak arkadaşları ile birlikte bindiği araçta Ticaret Bakanlığı tarafından verilen “Resmi Hizmete Mahsustur” yazısının olmasını gündem olmuştu. Şahin’e aracı sevgilisi Burak Ateş’in tahsis ettiği ortaya çıkmıştı.

Polis ekipleri araç sahibi iş insanı Burak Ateş ile sürücü M.A hakkında idari para cezası uygulamasına gitti. Ayrıca şoför M.A hakkında “resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.

Ünlü manken Şevval Şahin’in içinde görüntülendiği “Resmi hizmete mahsustur” aracı gündem olmuştu.

Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Bahse konu haberde yer alan araç, Ticaret Bakanlığımıza ait veyahut Bakanlığımıza tahsis edilmiş olmayıp, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı kullanımında olduğu görülmektedir. Söz konusu yasa dışı araç tanıtım kartı kullanımının, Bakanlığımız izni/onayı/bilgisi dahilinde gerçekleşmesine imkân bulunmamaktadır.” ifadelerini kullanmıştı.

Araç sahibine para cezası, şoföre “resmi evrakta sahtecilik” suçlaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsü M.A. ile araç sahibi Burak A. isimli şahıslara, 'Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka araçlara izin alınmaksızın veya aracın tescil kayıtlarına işletilmeksizin reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak ile emniyet kemeri kullanmamak' maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Karakolda ifadesi alınan araç sürücüsü M.A. hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.

Araç şoförünün gözaltına alındığı anlar 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
