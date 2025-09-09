Manken Şevval Şahin Resmi Hizmete Mahsus Araçta Görülmüştü: Şoföre "Resmi Belgede Sahtecilik" Suçlaması
Ünlü manken Şevval Şahin’in bir mekandan çıkarak arkadaşları ile birlikte bindiği araçta Ticaret Bakanlığı tarafından verilen “Resmi Hizmete Mahsustur” yazısının olmasını gündem olmuştu. Şahin’e aracı sevgilisi Burak Ateş’in tahsis ettiği ortaya çıkmıştı.
Polis ekipleri araç sahibi iş insanı Burak Ateş ile sürücü M.A hakkında idari para cezası uygulamasına gitti. Ayrıca şoför M.A hakkında “resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.
Araç sahibine para cezası, şoföre “resmi evrakta sahtecilik” suçlaması
Araç şoförünün gözaltına alındığı anlar 👇
