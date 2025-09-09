Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Güzel CHP’den İstifa Etti: AKP’ye Geçeceği İddia Edildi
CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimle başkanvekili seçilen Özlem Vural Güzel CHP’den istifa ettiğini açıkladı.
TGRT Haber’den Fatih Atik ve Barış Yarkadaş ise CHP’den istifa eden Beykoz Belediyesi Başkanvekili Özlem Vural Güzel’in AKP’ye geçeceğini iddia etti.
İstanbul’un Beykoz ilçesinde tutuklanan Alaattin Köseler’in yerine başkanvekili seçilen Özlem Vural Güzel’in CHP’den istifası gündem oldu.
Özlem Vural Güzel AKP’ye geçecek iddiası
