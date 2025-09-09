onedio
Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Güzel CHP’den İstifa Etti: AKP’ye Geçeceği İddia Edildi

09.09.2025 - 21:24

CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimle başkanvekili seçilen Özlem Vural Güzel CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

TGRT Haber’den Fatih Atik ve Barış Yarkadaş ise CHP’den istifa eden Beykoz Belediyesi Başkanvekili Özlem Vural Güzel’in AKP’ye geçeceğini iddia etti.

İstanbul’un Beykoz ilçesinde tutuklanan Alaattin Köseler’in yerine başkanvekili seçilen Özlem Vural Güzel’in CHP’den istifası gündem oldu.

Özlem Vural Güzel istifa açıklamasıda şu ifadeleri kullandı; 

'Beykoz Belediye Başkan Vekilliği görevini 10.03.2025 tarihinden bugüne kadar yapmaktayım. Bu göreve gelirken ve görevde bulunduğum süre boyunca doğruluk, adalet ve kamu yararının üstünlüğünü ilke edinmiş bir siyasetçi olarak tek önceliğim; Beykoz Belediye'sindeki tüm iş ve işlemlerin hukuk çerçevesinde ve dürüstlükten sapmadan, belirli bazı kişilere değil, Beykoz halkının tamamına fayda getirecek şekilde gerçekleştirilmesi olmuştur. Bu konuda vicdanım son derece rahattır. Beykoz halkına ve yetkili makamlara verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur.

Ne var ki; görev sürem boyunca gösterdiğim bu tutuma karşılık, seçilmiş belediye başkanı ve meclis grubumdaki bazı kişilerin yalnızca kişisel hırslarını gerçekleştirmemiş olmam sebebiyle hakaretlere ve cinsiyetçi söylemlere maruz bırakıldım. Bana yöneltilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır.

Bu dönemde içinde bulunduğum durumu parti yöneticilerime anlattığımda muhataplarımın beni savunmadıklarını, hak vermediklerini, anlamadıklarını hatta yapayalnız bıraktıklarını ise asla unutmayacağım.

Maruz bırakıldığım tehdit ve baskılara boyun eğerek vekillik görevime devam etmem gerektiği yönünde telkinleri dışında parti içinde herhangi bir çözüm girişiminde bulunulduğuna da maalesef şahit olmadım. Buna rağmen sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim.

Son olarak tüm bunlara rağmen katıldığım Anadolu Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, Beykoz Belediyesi seçilmiş başkanı ve özel kalemi tarafından yargılama ile hiçbir bağlantımın bulunmamasına rağmen tarafıma yöneltilen ağır iftiralar ve gerçek dışı suçlamalarla birlikte durumum artık katlanılamaz bir hale gelmiştir.

Söz konusu şartlar altında; CHP çatısı altında Beykoz halkına faydalı hizmetler gerçekleştiremeyeceğim için Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile duyuruyorum.'

Özlem Vural Güzel AKP’ye geçecek iddiası

TGRT Haber’de açıklamalarda bulunan Fatih Atik ve Barış Yarkaadaş, CHP’den istifa eden Özlem Vural Güzel’in AKP’ye geçebileceğini iddia etti.

Ayrıca bazı meclis üyelerinin de istifa etmesiyle meclisteki çoğunluğun Cumhur İttifakı’na geçeceği de ifade edildi.

