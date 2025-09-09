Kameralar Önünde Fenalaştı: İsveç Sağlık Bakanı Elisabet Lann’ın Zor Anları
İsveç’te Sağlık Bakanlığı görevine getirlen Elisabet Lann, eski bakandan görevi devralması sırasında düzenlenen basın toplantısında bayıldı. Salondan çıkarılan bakan sonrasında yeniden kameraların karşısına geçti ve kan şekerinin düştüğünü belirterek ve 'Sıradan bir salı olmadı.' ifadelerini kullandı.
