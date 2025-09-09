onedio
Kameralar Önünde Fenalaştı: İsveç Sağlık Bakanı Elisabet Lann’ın Zor Anları

Kameralar Önünde Fenalaştı: İsveç Sağlık Bakanı Elisabet Lann’ın Zor Anları

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.09.2025 - 20:45

İsveç’te Sağlık Bakanlığı görevine getirlen Elisabet Lann, eski bakandan görevi devralması sırasında düzenlenen basın toplantısında bayıldı. Salondan çıkarılan bakan sonrasında yeniden kameraların karşısına geçti ve kan şekerinin düştüğünü belirterek ve 'Sıradan bir salı olmadı.' ifadelerini kullandı.

İsveç’te Sağlık Bakanlığı görevine getirlen Elisabet Lann kameraların karşısında zor anlar yaşadı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de eski Sağlık Bakanı'ndan görevi devralması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında fenalaşan Bakan Lann, söz almasının hemen ardından fenalaştı ve bayıldı.

Sağlık Bakanı Lann, kısa bir süre sonra toplantı salonuna geri dönerek ulusal basına kan şekerinin düştüğünü belirtti ve 'Sıradan bir salı olmadı.' yorumunu yaptı.

O anlar 👇

