İsrail’den Katar’da Hamas’a Saldırı: Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e Kınama
İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Hamas’ın barış görüşmeleri heyetini hedef almıştı. Hamas kaynakları saldırıda yaralanan olmadığını açıklamış İsrail ise saldırının tüm sorumluluğunu üstlendiğini duyurmuştu.
Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İsrail’in saldırıları sert bir açıklama ile kınandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsrail’in Katar’da düzenlediği saldırı ajanslara son dakika olarak düşmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İsrail’e tepki gösterildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın