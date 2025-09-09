onedio
İsrail’den Katar’da Hamas’a Saldırı: Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e Kınama

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.09.2025 - 18:33

İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Hamas’ın barış görüşmeleri heyetini hedef almıştı. Hamas kaynakları saldırıda yaralanan olmadığını açıklamış İsrail ise saldırının tüm sorumluluğunu üstlendiğini duyurmuştu.

Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İsrail’in saldırıları sert bir açıklama ile kınandı.

İsrail’in Katar’da düzenlediği saldırı ajanslara son dakika olarak düşmüştü.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İsrail’e tepki gösterildi.

