Başkentte Patlama Sesleri Duyuldu! İsrail Hamas Liderlerini Katar'da Vurdu
Reuters'ın aktardığına göre İsrail Katar'ın başkenti Doha'da belirlediği hedefleri vurdu. Bir benzin istasyonunun yakınında yoğun dumanlar gözlemlendi. İsrail medyası ise saldırıda Katar'da bulunan Gazze lideri ve baş müzakereci Halil el-Hayya da dahil olmak üzere üst düzey Hamas liderlerinin hedef alındığını aktardı.
Katar'ın başkenti Doha'dan dumanlar yükseldi.
Olay yerinden görüntüler şöyle;
Atan 1 karşılayan 0 .
Katar'ın hiçbir şeyden haberi yoktur kesin.
Sıradaki ülke hangisi? Ürdün, Mısır, Irak, Türkiye...hımmm?