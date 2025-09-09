onedio
Başkentte Patlama Sesleri Duyuldu! İsrail Hamas Liderlerini Katar'da Vurdu

Başkentte Patlama Sesleri Duyuldu! İsrail Hamas Liderlerini Katar'da Vurdu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.09.2025 - 16:58

Reuters'ın aktardığına göre İsrail Katar'ın başkenti Doha'da belirlediği hedefleri vurdu. Bir benzin istasyonunun yakınında yoğun dumanlar gözlemlendi. İsrail medyası ise saldırıda Katar'da bulunan Gazze lideri ve baş müzakereci Halil el-Hayya da dahil olmak üzere üst düzey Hamas liderlerinin hedef alındığını aktardı.

Katar'ın başkenti Doha'dan dumanlar yükseldi.

Katar'ın başkenti Doha'dan dumanlar yükseldi.

Dumanların ve patlama seslerinin nedeninin Katar'da bulunan Hamas üyelerini hedef alan İsrail saldırısı olduğu öne sürüldü. Doha'da Trump'ın ateşkes önerisi görüşülüyordu.

Hamas ve İsrail arasında arabuluculuk yapan Katar, İsrail'in Hamas yetkililerine yönelik 'korkakça' saldırısını kınadı ve bunu uluslararası hukuka karşı açık bir ihlal olduğunu belirtti.

Olay yerinden görüntüler şöyle;

Olay yerinden görüntüler şöyle;

Bozkurt

Katar'ın hiçbir şeyden haberi yoktur kesin.

minerva

Sıradaki ülke hangisi? Ürdün, Mısır, Irak, Türkiye...hımmm?