Ankara'da Çileden Çıkaran Olay: Yaya Geçidinde Yaşlı Kadına Saldırı

Ankara’da Çileden Çıkaran Olay: Yaya Geçidinde Yaşlı Kadına Saldırı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.09.2025 - 17:33

Ankara’da kırmızı ışıkta geçen bir araca yaya geçidinden geçen bir kişi tepki gösterdi. Araç şoförü arabadan inerek olayla hiçbir alakası olmayan yaşlı kadına vurmaya başladı. Araç sürücüsü ve yanındaki sonrasında hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden kaçtı.

Ankara'da güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler "pes" dedirtti.

Ankara’da güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler “pes” dedirtti.

Kırmızı ışıkta geçen bir sürücüye yaya geçidinde bir kadın tepki gösterdi. Bu sırada araçtan inen sürücü olayla hiçbir alakası olmayan ve karşıda karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına vurmaya başladı. Yaşlı kadına tekme ve yumruk atan sürücü sonrasında aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

O anlar 👇

