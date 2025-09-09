Ankara’da Çileden Çıkaran Olay: Yaya Geçidinde Yaşlı Kadına Saldırı

Ankara’da kırmızı ışıkta geçen bir araca yaya geçidinden geçen bir kişi tepki gösterdi. Araç şoförü arabadan inerek olayla hiçbir alakası olmayan yaşlı kadına vurmaya başladı. Araç sürücüsü ve yanındaki sonrasında hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden kaçtı.