onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İsrailli Akademisyen Katar Saldırısı Sonrası Türkiye'yi Tehdit Etti!

İsrailli Akademisyen Katar Saldırısı Sonrası Türkiye'yi Tehdit Etti!

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.09.2025 - 20:09

İsrail öğlen saatlerinde müzakere sırasında Katar'ın başkenti Doha'da Hamas yöneticilerinin bulunduğu bir binayı jet uçaklarıyla vurdu. Başta Türkiye olmak üzere pek çok ülke İsrail'i kınarken İsrailli bir akademisyen X hesabı üzerinden Türkiye'yi tehdit etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meir Masri isimli akademisyen "Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir" ifadelerini kullandı.

Meir Masri isimli akademisyen "Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir" ifadelerini kullandı.
twitter.com

Tehdit mesajına sert tepkiler geldi.

Tehdit mesajına sert tepkiler geldi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın