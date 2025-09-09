onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail'e Tepki: "Ne Pahasına Olursa Olsun Barışı Savunacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail'e Tepki: "Ne Pahasına Olursa Olsun Barışı Savunacağız"

Recep Tayyip Erdoğan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.09.2025 - 21:59

İsrail’in, Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Hamas heyetini hedef almasının yankıları sürüyor. İsrail’e Dışişleri Bakanlığı’ndan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, “Ne pahasına olursa olsun barışı, uluslararası hukuku ve Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsrail, bugün kanlı saldırılarından birini daha düzenledi. Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Hamas heyeti İsrail’in bombalarının hedefi oldu.

İsrail, bugün kanlı saldırılarından birini daha düzenledi. Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Hamas heyeti İsrail’in bombalarının hedefi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İsrail’in Katar’da düzenlediği terör saldırısına tepki gösterdi.

İsrail’in bugün Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, gözü dönmüş Netanyahu hükûmetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.   

Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırı, kardeş ülke Katar’ın da güvenliğini ve huzurunu hedef almıştır. Bu saldırıyı lanetliyorum.   Türkiye, tüm imkânlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı ve dostu Katar Devleti’nin yanındadır. Terörizmi bir devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacaktır. 

İsrail’in, kendisiyle birlikte tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan haydutlukları karşısında dirayetli ve kararlı duruşumuzu koruyacak; ne pahasına olursa olsun barışı, uluslararası hukuku ve Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
10
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
zülkarneyn

-ne kadar tepkilisiniz? +çok tepkiliyim. -ne kadar? +çok, aşırı.

Ronayi Yalçın

- İsrail hakkında ne düşünüyorsunuz? + Kınıyorum. - Ne kadar? + En sert şekilde. :D

asdf

🫩

Serkan Sonmez

havlayan it ısırmaz sadece havlar