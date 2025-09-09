Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail'e Tepki: "Ne Pahasına Olursa Olsun Barışı Savunacağız"
İsrail’in, Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Hamas heyetini hedef almasının yankıları sürüyor. İsrail’e Dışişleri Bakanlığı’ndan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, “Ne pahasına olursa olsun barışı, uluslararası hukuku ve Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
İsrail, bugün kanlı saldırılarından birini daha düzenledi. Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Hamas heyeti İsrail’in bombalarının hedefi oldu.
