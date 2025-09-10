onedio
Trump'a Gittiği Restoranda Protesto Şoku!

Trump'a Gittiği Restoranda Protesto Şoku!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
10.09.2025 - 07:28

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da gittiği bir restoranda protestoyla karşılaştı. Restoran çıkışı Trump, İsrail’e verdiği destek nedeniyle protesto edildi. Restorandan çıkan Trump, eliyle protesto edenleri selamlayarak bölgeden uzaklaştı.

Buradan izleyebilirsiniz:

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’ın daha güvenli hale getirildiğini göstermek için bir restorana gitti.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın daha güvenli hale getirildiğini göstermek için bir restorana gitti.

Trump, restoran çıkışısı savaş karşıtı kadınların kurduğu ‘CodePink’ adlı sivil toplum örgütünün protestosuyla karşılaştı. Kadınlar, Trump’a “Filistin’e özgürlük, Washington’a özgürlük” sözleriyle seslendi.

Trump, daha sonra eliyle göstericilerin dışarı çıkarılması talimatı verdi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
king of north

Yıllar önce reisi protesto eden bir amca vardı.Reis ve korumaları adamı marketin birinde kıstırmış; protestocu amcayı kompostoya çevirmişlerdi.Şiir seven rei... Devamını Gör

Fuat Karli

"Trump'a gittiği restoranda protesto edildi" yazarak bizleri bu yazıya tıklatan ama Türkçe'den de bihaber olduğunu belli eden onedio editörlerinden bir tanes... Devamını Gör

Kerem Senol

turp 🫜 restauranta gitmemiş ki orayı ablukaya almış.😡👎