Trump'a Gittiği Restoranda Protesto Şoku!

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da gittiği bir restoranda protestoyla karşılaştı. Restoran çıkışı Trump, İsrail’e verdiği destek nedeniyle protesto edildi. Restorandan çıkan Trump, eliyle protesto edenleri selamlayarak bölgeden uzaklaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Washington’ın daha güvenli hale getirildiğini göstermek için bir restorana gitti.
