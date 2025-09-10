Düğünde Uçan Tekmeli Kavga! Gelin ve Damat Tarafı Birbirine Girdi

Kavga, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi’nde meydana geldi. Gelin ve damat tarafı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tekme tokat birbirlerine girdi. Bu sırada bir kişi uçan tekmeyle karşısındaki şahsa saldırdı.

Düğün salonuna polis ekipleri sevk edildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.