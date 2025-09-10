onedio
Düğünde Uçan Tekmeli Kavga! Gelin ve Damat Tarafı Birbirine Girdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.09.2025 - 08:14

Adana’da düğünde davetliler arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu, uçan tekmelerin art arda atıldığı düğünde kavga anları saniye saniye görüntülendi. Kavga polisin düğün salonuna sevk edilmesiyle sona erdi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Düğünde uçan tekmeli kavga karakolda son buldu.

Kavga, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi’nde meydana geldi. Gelin ve damat tarafı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tekme tokat birbirlerine girdi. Bu sırada bir kişi uçan tekmeyle karşısındaki şahsa saldırdı.

Düğün salonuna polis ekipleri sevk edildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
