Fabrikada Kimyasal Sızıntı Paniği: Kaçış Anları Kamerada! Vatandaşlara "Cam, Pencere Açmayın" Uyarısı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan fabrikada kimyasal tankta sızıntı meydana geldi. Olayın ardından yapılan açıklamada yoğun bir sızıntının söz konusu olduğu belirtilirken 'Kapı ve pencerelerinizi kesinlikle açık bırakmayın. Dışarı çıkmamaya özen gösterin' denildi. Öte yandan kimyasal sızıntı yaşanırken çevrede bulunanların kaçma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kocaeli Dilovası'nda meydana gelen kimyasal sızıntı korku ve paniğe neden oldu. Vatandaşlara "Cam, pencere açmayın" uyarısı yapıldı.
Öte yandan kimyasal sızıntıyı fark edenlerin kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı👇🏻
