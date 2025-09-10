Fabrikada Kimyasal Sızıntı Paniği: Kaçış Anları Kamerada! Vatandaşlara "Cam, Pencere Açmayın" Uyarısı

Olay, Diliskelesi mevkiindeki bir fabrikada gerçekleşti. Fabrikada bulunan kimyasal tankta sızıntı başladı. İhbarın ardından bölgeye uzman ekipler sevk edildi. Olayın ardından Diliskelesi Muhtarı Adem Kaya, vatandaşlara cam, pencere açmaması konusunda uyarıda bulundu.

Açıklama yapan Kaya, 'Poliport-Polisan tesislerinden kimyasal sızıntı meydana gelmiştir. Yoğun bir sızıntı söz konusudur. Tüm halkımıza sesleniyoruz; kapı ve pencerelerinizi kesinlikle açık bırakmayın. Dışarı çıkmamaya özen gösterin. Bizler halk olarak bu tür tehlikeleri sürekli yaşıyoruz. Sanayicilerimizin de artık bu konuda sorumluluk alması ve duyarlılık göstermesi gerekiyor. Şu anda büyük bir sızıntı yaşanıyor. Halkımızın sağlığı için herkesi dikkatli olmaya çağırıyoruz' ifadelerini kullandı.

Maddenin Toluen Diizosiyanat olduğu öğrenildi.