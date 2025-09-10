onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Fabrikada Kimyasal Sızıntı Paniği: Kaçış Anları Kamerada! Vatandaşlara "Cam, Pencere Açmayın" Uyarısı

Fabrikada Kimyasal Sızıntı Paniği: Kaçış Anları Kamerada! Vatandaşlara "Cam, Pencere Açmayın" Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.09.2025 - 08:01

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan fabrikada kimyasal tankta sızıntı meydana geldi. Olayın ardından yapılan açıklamada yoğun bir sızıntının söz konusu olduğu belirtilirken 'Kapı ve pencerelerinizi kesinlikle açık bırakmayın. Dışarı çıkmamaya özen gösterin' denildi. Öte yandan kimyasal sızıntı yaşanırken çevrede bulunanların kaçma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kocaeli Dilovası'nda meydana gelen kimyasal sızıntı korku ve paniğe neden oldu. Vatandaşlara "Cam, pencere açmayın" uyarısı yapıldı.

Kocaeli Dilovası'nda meydana gelen kimyasal sızıntı korku ve paniğe neden oldu. Vatandaşlara "Cam, pencere açmayın" uyarısı yapıldı.

Olay, Diliskelesi mevkiindeki bir fabrikada gerçekleşti. Fabrikada bulunan kimyasal tankta sızıntı başladı. İhbarın ardından bölgeye uzman ekipler sevk edildi. Olayın ardından Diliskelesi Muhtarı Adem Kaya, vatandaşlara cam, pencere açmaması konusunda uyarıda bulundu.

Açıklama yapan Kaya, 'Poliport-Polisan tesislerinden kimyasal sızıntı meydana gelmiştir. Yoğun bir sızıntı söz konusudur. Tüm halkımıza sesleniyoruz; kapı ve pencerelerinizi kesinlikle açık bırakmayın. Dışarı çıkmamaya özen gösterin. Bizler halk olarak bu tür tehlikeleri sürekli yaşıyoruz. Sanayicilerimizin de artık bu konuda sorumluluk alması ve duyarlılık göstermesi gerekiyor. Şu anda büyük bir sızıntı yaşanıyor. Halkımızın sağlığı için herkesi dikkatli olmaya çağırıyoruz' ifadelerini kullandı.

Maddenin Toluen Diizosiyanat olduğu öğrenildi.

Öte yandan kimyasal sızıntıyı fark edenlerin kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
7
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın