Bir İçerik Üreticisi Mısır'da Binaların Neden Boyasız ve Sıvasız Olduğunu Açıkladı

Gülistan Başköy
09.09.2025 - 15:44

Mısır’a gidenlerin en çok dikkatini çeken şeylerden biri, şehirlerdeki binaların çoğunun sıvasız ve boyasız oluşu. Sokaklarda gezerken “neden bu kadar çok inşaat yarım kalmış gibi görünüyor?” sorusu herkesin aklına geliyor. Bir içerik üreticisi bu merak edilen durumu açıkladı ve sebebinin oldukça ilginç olduğunu söyledi. Meğer işin içinde devletin uyguladığı vergi sistemi varmış.

İşte Mısır’daki o yarım kalmış gibi görünen binaların perde arkası…

Kaynak: gittigi_yere_kadarr/

Buradan bakabilirsiniz:

Hal böyle olunca birçok kişi vergiden kaçınmak için binalarını dışarıdan eksik bırakmayı tercih ediyor.

Yani gördüğümüz o gri, sıvasız apartmanların birçoğunun içi aslında son derece modern, ferah ve yaşanabilir durumda. Bu durumun yalnızca dış cephe için geçerli olduğunu söyleyen içerik üreticisi, içeride mutfaklardan banyolara kadar gayet iyi koşulların bulunduğunu da ekliyor. Elbette istisnalar da var; zengin ailelerin yaptırdığı villalar, lüks oteller, AVM’ler ve özel okullar dışarıdan da pırıl pırıl boyalı halde görülebiliyor.

Sonuç olarak, Mısır sokaklarında gördüğümüz o yarım kalmış binalar aslında bitmemiş değil; sadece vergi yükünden kaçınmak için öyle bırakılıyor.

