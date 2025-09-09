Bir İçerik Üreticisi Mısır'da Binaların Neden Boyasız ve Sıvasız Olduğunu Açıkladı

Mısır’a gidenlerin en çok dikkatini çeken şeylerden biri, şehirlerdeki binaların çoğunun sıvasız ve boyasız oluşu. Sokaklarda gezerken “neden bu kadar çok inşaat yarım kalmış gibi görünüyor?” sorusu herkesin aklına geliyor. Bir içerik üreticisi bu merak edilen durumu açıkladı ve sebebinin oldukça ilginç olduğunu söyledi. Meğer işin içinde devletin uyguladığı vergi sistemi varmış.
İşte Mısır’daki o yarım kalmış gibi görünen binaların perde arkası…
Kaynak: gittigi_yere_kadarr/
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan bakabilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hal böyle olunca birçok kişi vergiden kaçınmak için binalarını dışarıdan eksik bırakmayı tercih ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın