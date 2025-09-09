Bir İçerik Üreticisi Mısır'da Binaların Neden Boyasız ve Sıvasız Olduğunu Açıkladı

Yani gördüğümüz o gri, sıvasız apartmanların birçoğunun içi aslında son derece modern, ferah ve yaşanabilir durumda. Bu durumun yalnızca dış cephe için geçerli olduğunu söyleyen içerik üreticisi, içeride mutfaklardan banyolara kadar gayet iyi koşulların bulunduğunu da ekliyor. Elbette istisnalar da var; zengin ailelerin yaptırdığı villalar, lüks oteller, AVM’ler ve özel okullar dışarıdan da pırıl pırıl boyalı halde görülebiliyor.

Sonuç olarak, Mısır sokaklarında gördüğümüz o yarım kalmış binalar aslında bitmemiş değil; sadece vergi yükünden kaçınmak için öyle bırakılıyor.