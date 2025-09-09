onedio
Genç Kadın, Alman Eşinin Üç Yıllık Evliliklerinde Kendisine İlk Kez Kızdığı Konuyu Anlattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.09.2025 - 10:51

Üç yıldır mutlu bir evlilik sürdüren genç kadın, Alman eşinin ilk kez kendisine ciddi şekilde kızdığını anlattı. Üstelik kavga sebebi, sanıldığı gibi kıskançlık yaratacak bir durum değildi. Ne tatilde tek başına vakit geçirmesi, ne yabancı erkeklerle dans etmesi, ne de açık giyinmesi sorun oldu. Asıl tartışma konusu, telefonda bir kız arkadaşına söylediği tek bir kelime oldu.

Gelin birlikte bakalım 👇

Buradan izleyebilirsiniz:

Evliliklerde kültürel farklılıkların zaman zaman ilginç durumlara yol açtığına şahit oluyoruz.

Evliliklerde kültürel farklılıkların zaman zaman ilginç durumlara yol açtığına şahit oluyoruz.

Üç yıldır Alman eşiyle birlikte olan bir kadın, geçtiğimiz gün yaşadığı olayı sosyal medyada paylaştı. Anlattığına göre eşi, bugüne kadar ne dans etmesine, ne tek başına tatillere çıkmasına, ne de kıyafet tercihine ses çıkardı. Ama ilk kez, bir kız arkadaşına telefonda “aşkım” demesi büyük bir krize yol açtı.

Kadın, olayı şöyle aktardı: “Telefonda konuşurken istemsizce ‘ya aşkım öyle değil’ dedim. Eşim de tam o sırada yanımdaydı. Telefonu kapattıktan sonra bana çok ciddi bir şekilde baktı ve ‘Sen başkalarına da mı aşkım diyorsun?’ diye sordu.” Kadın, bunun sevimlilik ifadesi olduğunu, arkadaşına söylediği “aşkım” ile eşine söylediği “aşkım”ın aynı olmadığını anlatsa da eşini ikna etmek kolay olmadı. Alman eş, “Bu kelime sadece bana özel olmalı” diyerek durumu ısrarla sorguladı.

Peki siz ne düşünüyorsunuz?

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
