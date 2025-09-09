Genç Kadın, Alman Eşinin Üç Yıllık Evliliklerinde Kendisine İlk Kez Kızdığı Konuyu Anlattı

Üç yıldır Alman eşiyle birlikte olan bir kadın, geçtiğimiz gün yaşadığı olayı sosyal medyada paylaştı. Anlattığına göre eşi, bugüne kadar ne dans etmesine, ne tek başına tatillere çıkmasına, ne de kıyafet tercihine ses çıkardı. Ama ilk kez, bir kız arkadaşına telefonda “aşkım” demesi büyük bir krize yol açtı.

Kadın, olayı şöyle aktardı: “Telefonda konuşurken istemsizce ‘ya aşkım öyle değil’ dedim. Eşim de tam o sırada yanımdaydı. Telefonu kapattıktan sonra bana çok ciddi bir şekilde baktı ve ‘Sen başkalarına da mı aşkım diyorsun?’ diye sordu.” Kadın, bunun sevimlilik ifadesi olduğunu, arkadaşına söylediği “aşkım” ile eşine söylediği “aşkım”ın aynı olmadığını anlatsa da eşini ikna etmek kolay olmadı. Alman eş, “Bu kelime sadece bana özel olmalı” diyerek durumu ısrarla sorguladı.

Peki siz ne düşünüyorsunuz?