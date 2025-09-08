Bir Dönemin Fenomen Grubu Hepsi’nin Üyesi Yasemin Yürük Acı Haberi Duyurdu

Cemre Kemer evlendi ve bugün iki çocuk annesi olarak mutlu bir aile hayatı sürdürüyor. Gülçin Ergül tek başına müzik kariyerine devam ediyor. Eren Bakıcı ise spot ışıktan uzak, sosyal medyada da pek görünmeyen sakin bir hayat tercih etti. Yasemin Yürük ise tam tersi; oldukça aktif, sık sık paylaşımlar yapan, zaman zaman da eski grup arkadaşlarıyla yaşadığı polemiklerle gündeme gelen bir isim oldu.