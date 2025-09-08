Bir Dönemin Fenomen Grubu Hepsi’nin Üyesi Yasemin Yürük Acı Haberi Duyurdu
2000’lerin başında ortaya çıkan ve müzik dünyasına damga vuran Hepsi grubunu tanımayan yoktur. Dağılmalarının ardından zaman zaman tartışmalarla gündeme gelen grup üyelerinden Yasemin Yürük, bu kez acı bir haberle hayranlarını üzdü. Ünlü isim, sosyal medya hesabından babasının vefat ettiğini duyurdu.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir döneme damga vuran, şarkılarıyla gençlerin dilinden düşmeyen Hepsi grubunu hatırlamayanınız yoktur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Grup üyelerinin yolları da birbirinden çok farklı oldu.
Ancak Yasemin Yürük, bu kez çok üzücü bir haberle gündeme geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın