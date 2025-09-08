onedio
Bir Dönemin Fenomen Grubu Hepsi'nin Üyesi Yasemin Yürük Acı Haberi Duyurdu

Bir Dönemin Fenomen Grubu Hepsi’nin Üyesi Yasemin Yürük Acı Haberi Duyurdu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.09.2025 - 16:00

2000’lerin başında ortaya çıkan ve müzik dünyasına damga vuran Hepsi grubunu tanımayan yoktur. Dağılmalarının ardından zaman zaman tartışmalarla gündeme gelen grup üyelerinden Yasemin Yürük, bu kez acı bir haberle hayranlarını üzdü. Ünlü isim, sosyal medya hesabından babasının vefat ettiğini duyurdu. 

İşte detaylar…

Bir döneme damga vuran, şarkılarıyla gençlerin dilinden düşmeyen Hepsi grubunu hatırlamayanınız yoktur.

Bir döneme damga vuran, şarkılarıyla gençlerin dilinden düşmeyen Hepsi grubunu hatırlamayanınız yoktur.

“Yalan”, “Olmaz Oğlan”, “Aşk Sakızı” gibi hit parçalarıyla listeleri altüst eden grup, o dönemde neredeyse her genç kızın posterlerini odasına astığı, konserlerinde izdiham yarattığı bir fenomendi. Ancak yıllar içinde grupta çatlaklar yaşandı. İlk olarak Gülçin Ergül’ün ayrılığıyla birlikte ekip sarsıldı, ardından grup tamamen dağıldı.

Grup üyelerinin yolları da birbirinden çok farklı oldu.

Grup üyelerinin yolları da birbirinden çok farklı oldu.

Cemre Kemer evlendi ve bugün iki çocuk annesi olarak mutlu bir aile hayatı sürdürüyor. Gülçin Ergül tek başına müzik kariyerine devam ediyor. Eren Bakıcı ise spot ışıktan uzak, sosyal medyada da pek görünmeyen sakin bir hayat tercih etti. Yasemin Yürük ise tam tersi; oldukça aktif, sık sık paylaşımlar yapan, zaman zaman da eski grup arkadaşlarıyla yaşadığı polemiklerle gündeme gelen bir isim oldu.

Ancak Yasemin Yürük, bu kez çok üzücü bir haberle gündeme geldi.

Ancak Yasemin Yürük, bu kez çok üzücü bir haberle gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Mehmet Yürük’ü kaybettiğini açıkladı. Ünlü isim, “Babamız Mehmet Yürük’ü kaybettik. Cenazemiz 8 Eylül Pazartesi günü, ikindi namazına müteakip Büyükada Hamidiye Camii’nden kaldırılacaktır. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz” notunu düştü.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
